Easy Mango Pulp Recipe: आंबा संपला तरी आमरसाची मजा संपणार नाही; जाणून घ्या मँगो पल्प साठवण्याची सोपी पद्धत

Step-By-Step Method to Make Mango Pulp: तुम्हीही यंदाच्या आंब्याच्या हंगामात भरपूर आंबे खाल्ले असतील. अजूनही तुमच्या घरी आंब्यांच्या पेट्या येत असतील पण कितीही आंबे खाल्ले तरी ते कमीच पडतात. काही दिवसांनी आता हे गोड, रसाळ आंबे बाजारातून गायब होतील आणि पुन्हा वर्षभर वाट पाहावी लागेल. पण हंगाम संपल्यानंतरही आंब्याची चव घ्यायची असेल, तर एक सोपी युक्ती वापरून तुम्ही आंब्याची चव पुढचे ५ ते ६ महिने जपून ठेवू शकता. कसं ते पुढे जाणून घेऊया..सिझन संपल्यानंतरही आंब्याची चव घेण्यासाठी सर्वात सोपं म्हणजे, आंब्याचा पल्प तयार करून योग्य पद्धतीने साठवून ठेवणं. पण त्यासाठी कोणते आंबे निवडावेत आणि पल्प खराब होऊ नये यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे? हे माहित असणं गरजेचं आहे..Shahi Mango Malai Toast: ब्रेड, आंबा आणि मलाईची कमाल! फक्त २० मिनिटांत तयार करा शाही मँगो मलाई टोस्ट.आंब्यांची निवडसर्वात आधी योग्य पद्धतीचे, चांगले आंबे निवडा. हे आंबे निवडताना ते बाहेरून स्वच्छ, डागरहित म्हणजेच डाग असलेले आणि चांगले पिकलेले आंबे निवडा. ज्या आंब्यांवर काळे डाग किंवा काही खराब भाग आहेत असे आंबे टाळा, कारण अशा आंब्यांपासून तयार केलेला पल्प लवकर खराब होण्याची शक्यता असते..असा बनवा आंब्यांचा पल्प- आता हे चांगले निवडलेले आंबे स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या आणि नंतर कोरड्या कापडाने पूर्णपणे पुसून वाळवा. आंब्यांवर अजिबात ओलावा राहू देऊ नका.- यानंतर आंब्यांचा सगळा गर काढून एका मोठ्या भांड्यात घ्या. रवी किंवा व्हिस्कच्या मदतीने तो चांगला फेटून घ्या.- त्यामुळे मोठे तुकडे बारीक होतील आणि पल्प एकसारखा होईल.- हवं असेल तर तुम्ही मिक्सरचाही वापर करू शकता, पण हाताने फेटल्यास नैसर्गिक टेक्स्चर टिकून राहतो..Breakfast Special Recipe: नाश्त्यासाठी झटपट बनवा आंबट-गोड कैरी स्प्रेड; चपाती किंवा ब्रेडसोबत लागेल भन्नाट चव.- तयार पल्प स्वच्छ आणि कोरड्या एअरटाइट डब्यात भरून घ्या. त्यावर Cling Wrap किंवा Plastic Wrap लावा आणि तो डायरेक्ट पल्पला लागेल अशा प्रकारे व्यवस्थित दाबून ठेवा.- यामुळे फ्रीजरमध्ये ठेवल्यावर त्यात बर्फाचे कण तयार होणार नाहीत.- शेवटी डब्याचं झाकण घट्ट बंद करा आणि फ्रीजरमध्ये ठेवा. अशा प्रकारे साठवलेला आंब्याचा पल्प ५ ते ६ महिने सहज टिकू शकतो.मग आता उशीर कशाला करताय? हंगाम संपायच्या आधीच आंब्याचा पल्प तयार करून ठेवा आणि वर्षभर आंब्याच्या चवीचा भरपूर आनंद घ्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.