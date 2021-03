जाणून घ्या; 'या' सहा पदार्थांच्या सेवनाने आरोग्यावर हाेणारे परिणाम

सातारा : प्रत्येकाला निरोगी आणि दीर्घ आयुष्य जगण्याची इच्छा असते. म्हणूनच बरेच लोक त्यांच्या आहारात नैसर्गिक अन्नाचा समावेश करतात आणि नैसर्गिक आहार आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. पण ते खाल्लेले पदार्थ माहित असणे देखील खूप महत्वाचे आहे. अन्यथा, आपले वय वाढविण्याऐवजी या नैसर्गिक पदार्थांना मृत्यूच्या दाराकडे जाऊ शकते. आपला आहार शरीर निरोगी आणि निरोगी ठेवण्यात सर्वात महत्वाची भूमिका बजावते, जर आपला आहार निरोगी असेल तर आपण देखील निरोगी राहू शकतो. परंतु जर आहार स्वतःच अस्वास्थ्यकर असेल तर जिथून शरीर निरोगी असेल तेथे बरेच लोक माहित नसतात की कोणत्या गोष्टी खाणे आरोग्यासाठी फायद्याचे आहे आणि कोणत्या गोष्टी सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत. चला आम्ही आपल्याला सांगतो की कर्नलपासून पाने पर्यंत अनेक पदार्थांमध्ये धोकादायक रासायनिक आणि विषारी पदार्थ आढळतात. जे आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक मानले जातात. तर, आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही पदार्थांबद्दल सांगत आहोत जे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात.



हे पदार्थ आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत: जंगली मशरुम : मशरूम अन्न आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. कारण मशरूम खाण्यास चवदार आहेत, परंतु जंगली मशरूम खाल्ल्यास पोटदुखी, अतिसार आणि उलट्या, डिहायड्रेशन आणि यकृत समस्या उद्भवू शकतात. बाजारातून मशरूम खरेदी करताना आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे. अन्यथा ते आपल्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकतात. चेरी बी: चेरी हे एक फळ आहे जे बर्‍याच लोकांना खायला आवडते. चेरी आरोग्यासाठी चांगली मानली जाते. ते हृदयरोग आणि पचन कमी करण्यासाठी फायदेशीर मानले जातात. परंतु चेरी बि खाणे आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक मानले जाते. चेरी बियामध्ये विषारी आम्ल आढळते, म्हणून जेव्हा जेव्हा चेरी खाल तेव्हा काळजीपूर्वक खा. चेरी दरम्यान खाणे शरीराला बर्‍याच प्रकारचे नुकसान देऊ शकते. कडू बदाम: नेहमीच कडू बदाम खाणे टाळा. त्यांच्यामध्ये अ‍ॅमीग्डालिन नावाचे रसायन आढळते, जे शरीरात सायनाइड बनवू शकते. हे खाल्ल्याने पोटदुखी, उलट्या आणि अतिसार देखील होतो. एल्डरबेरी: एल्डरबेरी हे एक सुरक्षित खाद्य आहे, परंतु त्याची पाने आणि स्टेम आपल्या अडचणी वाढवू शकतात. एल्डरबेरी पाने आणि देठामुळे पोटाची समस्या उद्भवू शकते. जायफळ: जायफळ बहुधा स्वयंपाकघरात मसाल्याच्या रूपात वापरला जातो, पण आपण जायफळाच्या थरावर विषारी घटक असताे. ज्याच्या सेवनाने पोट, अतिसार आणि उलट्या होऊ शकतात. दालचिनी: दालचिनी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. स्वयंपाकघरात मसाला म्हणून वापरला जाते. दालचिनी पावडर श्वासोच्छवासामध्ये गेला तर यामुळे फुफ्फुसात जळजळ होऊ शकते. चला बनवूया! कुरकुरीत चिली फिश



Web Title: if you also consume these 6 foods then know the harm caused by them