Tricolor Cheese Toast Recipe: या स्वातंत्र्यदिनाला नाश्त्यात करा काहीतरी हटके! १० मिनिटांत बनवा चीजने भरलेला ‘तिरंगा टोस्ट’

१५ ऑगस्टचा दिवस खास असतो, मग या खास दिवसाची सुरुवातही हटके नाश्त्याने करा! रोजच्या ब्रेड टोस्टला द्या तिरंग्याचा ट्विस्ट आणि झटपट बनवा चीजने भरलेला ट्राय कलर चीज टोस्ट. केशरी, पांढरा आणि हिरवा असे तीन थर असलेला हा टोस्ट दिसायला आकर्षक आणि चवीला भन्नाट आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या सकाळच्या नाश्त्यासाठी ही सोपी आणि टेस्टी रेसिपी नक्की ट्राय करा!.साहित्यकेशरी थरासाठीकिसलेलं गाजर – १/४ कपचीज स्प्रेड – १ टेबलस्पूनमोझरेला चीज – १ टेबलस्पूनमीठ आणि मिरी – चवीनुसारऑरेंज फूड कलर – २-३ थेंब (ऐच्छिक)पांढऱ्या थरासाठीपनीरचे छोटे तुकडे – १/४ कपचीज स्प्रेड – १ टेबलस्पूनमोझरेला चीज – १ टेबलस्पूनमीठ आणि मिरी – चवीनुसार .Green Moong Dal Ladoo: साखर-गूळ नाही तरी चव भन्नाट! असे बनवा हिरव्या मूगडाळीचे प्रोटीनयुक्त लाडू.हिरव्या थरासाठीबारीक चिरलेली कोथिंबीर/पालक – १/४ कपपनीरचे छोटे तुकडे – १/४ कपचीज स्प्रेड – १ टेबलस्पूनमोझरेला चीज – १ टेबलस्पूनमीठ आणि मिरी – चवीनुसारब्रेड स्लाइस – आवश्यकतेनुसारबटर – टोस्ट करण्यासाठी.कृतीसर्वप्रथम केशरी थराचे मिश्रण तयार करा. किसलेलं गाजर, चीज स्प्रेड, मोझरेला चीज, मीठ आणि मिरी एकत्र करा. गाजराचा रंग फिका वाटत असल्यास २-३ थेंब ऑरेंज फूड कलर घालू शकता.त्यानंतर पांढऱ्या थरासाठी पनीरचे तुकडे, चीज स्प्रेड, मोझरेला चीज, मीठ आणि मिरी एकत्र करून मिश्रण तयार करा.हिरव्या थरासाठी कोथिंबीर किंवा पालक बारीक करून पनीर, चीज स्प्रेड, मोझरेला चीज, मीठ आणि मिरीसोबत मिक्स करा.आता एका ब्रेड स्लाइसवर सर्वप्रथम केशरी मिश्रण, त्याखाली पांढरे मिश्रण आणि शेवटी हिरवे मिश्रण अशा तिरंग्याच्या क्रमाने पसरवा.तवा गरम करून त्यावर थोडं बटर लावा. तयार केलेला ब्रेड ठेवून दोन्ही बाजूंनी गोल्डन आणि क्रिस्पी होईपर्यंत टोस्ट करा.गरमागरम ट्राय कलर चीज टोस्ट सॉससोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.