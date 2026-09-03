Moringa Idli Podi: लोहयुक्त शेवग्याच्या पानांची अशी चटपटीत पोडी कधी खाल्लीये का? इडली-डोश्यासोबत नक्की ट्राय करा!

मोरिंगा म्हणजेच शेवग्याच्या पानांमध्ये अनेक पोषक घटक असतात. या पौष्टिक पानांचा आहारात समावेश करण्यासाठी तुम्ही झटपट आणि चविष्ट मोरिंगा इडली पोडी तयार करू शकता. डाळी, लसूण, लाल मिरची आणि शेवग्याच्या पानांचा सुगंधी मेळ असलेली ही पोडी इडली किंवा डोश्यासोबत खायला खूप छान लागते. विशेष म्हणजे शेवग्याची पाने योग्य पद्धतीने भाजल्यामुळे पोडीला कडवटपणा येत नाही..साहित्यताजी शेवग्याची पाने – १ कपउडीद डाळ – १/३ कपचणा डाळ – ३ टेबलस्पूनतूर डाळ – २ टेबलस्पूनलसूण – ६ ते ८ पाकळ्यासुक्या लाल मिरच्या – ५ ते ६पांढरे तीळ – १ टीस्पूनहिंग – चिमूटभरमीठ – चवीनुसारतेल – १ टीस्पून.कृतीसर्वप्रथम शेवग्याची पाने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यातील अतिरिक्त पाणी निघून जाण्यासाठी पाने किमान ३० मिनिटे हवेत वाळू द्या.कढई गरम करून शेवग्याची पाने मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत कोरडी भाजून घ्या. पाने जळणार नाहीत याची काळजी घ्या. भाजलेली पाने एका ताटात काढून पूर्ण थंड होऊ द्या.त्याच कढईत उडीद डाळ, चणा डाळ आणि तूर डाळ घालून मंद आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्या. शेवटी त्यात तीळ घालून काही सेकंद भाजा आणि गॅस बंद करा. हे मिश्रणही थंड होऊ द्या..कढईत १ टीस्पून तेल गरम करा. त्यात सुक्या लाल मिरच्या घालून त्या थोड्या चमकदार आणि भाजलेल्या होईपर्यंत परता. मिरच्या काढून बाजूला ठेवा. त्याच तेलात लसूण पाकळ्या घालून सुगंध येईपर्यंत आणि हलक्या सोनेरी रंगाच्या होईपर्यंत भाजून घ्या.सर्व भाजलेले साहित्य पूर्णपणे थंड झाल्यावर प्रथम डाळी आणि लाल मिरच्या मिक्सरमध्ये घालून जाडसर वाटून घ्या.यानंतर त्यात भाजलेली शेवग्याची पाने, लसूण, मीठ आणि हिंग घाला. मिक्सरला फक्त हलकेच पल्स करून जाडसर पोडी तयार करा. पोडी अगदी बारीक वाटू नका..कशी खावी?तयार झालेली मोरिंगा इडली पोडी गरमागरम इडली किंवा डोश्यासोबत सर्व्ह करा. हवे असल्यास पोडीमध्ये थोडे तेल किंवा तूप मिसळूनही खाऊ शकता..टीपशेवग्याची पाने मंद आचेवर भाजणे आणि पोडी बारीक न वाटणे यामुळे तिची चव आणि सुगंध चांगला टिकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.