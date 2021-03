गव्हाच्या पीठाची बनवा कुरकुरीत डाळ कचोरी; हॉटेल सारखी चव घरच्याघरी

पुणे : अनेकांना बाजारमधील कुरकुरीत कचोरी खायला आवडते. बाजारातील खुसखुशीत कचोरी नक्कीच खूप छान लागते पण ही मसालेदार आणि तिखट चवदार कचोरी बनविण्यात काहींना खूप अडचण येते. सहसा घरगुती कचोरी बनवताना त्यात मैदा जास्त प्रमाणात वापरले जाते त्यामुळे कचोरी कुरकुरीत होत नाही. अशा परिस्थितीत त्याला ती चव मिळत नाही जी आपल्याला बाहेरच्या कचोरीसारखी चव आवडते. तर तुम्हालाही ही समस्या असल्यास, गव्हाच्या पीठाने घरी कुरकुरीत कचोरी कशा पद्धतीने बनवायची ती जाणून घेऊयात. कृती :

- सुरवातीला हरभऱ्याची डाळ घ्या. ती डाळ धुल्यानंतर भिजवा. तुम्ही ही डाळ रात्रभरसुद्धा भिजवू शकता, परंतु जर तुम्हाला ते लगेच बनवायची असेल तर ते एक ते दीड तास गरम पाण्यात भिजवा.

- आता पातेल्यात थोडे तेल गरम करून त्यात जिरे घाला आणि चणा डाळ घालून परतून घ्या. 5 मिनिटे तळून घ्या. हे पाणी आटेपर्यंत भाजून घ्यावे. परंतु हे लक्षात ठेवा की ते करपू नये.

- त्यात चवीनुसार मीठ घाला आणि नंतर धने पूड अर्धा चमचा घाला. मसाले आणि मीठ चांगले मिसळताच गॅस बंद करा.

- हे थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवा आणि नंतर ते मिश्रण करा. तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल ती म्हणजे त्यात पाणी अजिबात मिसळू देऊ नका. ते कोरडे मिश्रण करा आणि पाणी घाला.

- आता या पूडमध्ये लाल तिखट आणि चाट मसाला पावडर घाला. हवे असल्यास तुम्ही अमचूर पावडर देखील घालू शकता.

- मीठ घालून गव्हाचे पीठ मळून घ्या. त्यात तेल घालू नये याची खबरदारी घ्या. यानंतर तुम्ही 15 मिनिटांसाठी ठेवा. जर तुम्हाला ते खुसखुशीत वाटले असेल तर त्यात 1 चमचा तूप आणि थोडे मैदा पीठही घालता येईल.

- आता एक कणकेचा गोळा तयार करा आणि त्या कणकेत मसाला भरा आणि तळून घ्या. हे लक्षात ठेवा की गोळा लाटताना जास्त पातळ लाटू नका जेणेकरून कचोरी फुटेल. रोलिंग करताना, आपण हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की जर ते समान नसतील तर डाळी बाहेर येऊ शकतात, म्हणून त्यास सर्व बाजूंनी रोल करा. आता तयार कचोरी सर्व्ह करा आणि आपल्या आवडीच्या सॉससह त्याची चव चाखा.

Web Title: It is easy to make dal kachori recipe