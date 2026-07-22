फूड

Atom Bomb Sweet: इथली माणसं ॲटम बॉम्बही खातात का?" इंदिरा गांधीही झाल्या होत्या हैराण; जौनपूरच्या प्रसिद्ध मिठाईची जाणून घ्या रेसिपी

Indira Gandhi favourite Atom Bomb Mithai: जौनपूरच्या सुजानगंजमधील हटके ‘ॲटम बॉम्ब’ मिठाईला अनोख्या नावासह अप्रतिम चवीचा मान; दररोज ३५०-४०० किलो विक्री, इंदिरा गांधी व अटलबिहारी वाजपेयींसह अनेक मान्यवरांनी चाखले खास रसाळ गोडवे
jaunpur famous atom bomb sweet

jaunpur famous atom bomb sweet

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील सुजानगंज बाजारपेठेतील 'ॲटम बॉम्ब' ही मिठाई आपल्या हटके नावामुळे आणि अप्रतिम चवीमुळे राज्यभर प्रसिद्ध झाली आहे. दिसायला मोठ्या रसगुल्ल्यासारखी असली तरी तिची चव आणि बनवण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे. या मिठाईची लोकप्रियता इतकी आहे की, दररोज सुमारे ३५० ते ४०० किलो मिठाईची विक्री होते.

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