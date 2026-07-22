Atom Bomb Sweet: इथली माणसं ॲटम बॉम्बही खातात का?" इंदिरा गांधीही झाल्या होत्या हैराण; जौनपूरच्या प्रसिद्ध मिठाईची जाणून घ्या रेसिपी

उत्तर प्रदेशातील जौनपूर जिल्ह्यातील सुजानगंज बाजारपेठेतील 'ॲटम बॉम्ब' ही मिठाई आपल्या हटके नावामुळे आणि अप्रतिम चवीमुळे राज्यभर प्रसिद्ध झाली आहे. दिसायला मोठ्या रसगुल्ल्यासारखी असली तरी तिची चव आणि बनवण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे. या मिठाईची लोकप्रियता इतकी आहे की, दररोज सुमारे ३५० ते ४०० किलो मिठाईची विक्री होते..'ॲटम बॉम्ब' नावामागची रंजक कहाणीसुमारे ६० वर्षांपूर्वी सुजानगंजमधील लाला हरिहरनाथ टंडन यांनी या मिठाईची निर्मिती केली. त्या काळात तिची किंमत अवघी ६० पैसे प्रति किलो होती.ही मिठाई आकाराने मोठी आणि अतिशय पौष्टिक असल्याने एकच मिठाई खाल्ल्यानंतर दुसरी खाण्याची इच्छा होत नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर 'ॲटम बॉम्ब' हा शब्द जगभर चर्चेत आला होता. त्यावरून प्रेरणा घेत या मिठाईला हे वेगळे नाव देण्यात आले..इंदिरा गांधी आणि अटलजींनाही भावली चवया मिठाईची चव देशातील अनेक नामवंत नेत्यांनीही चाखली आहे.माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी सुजानगंज दौऱ्यावर आल्या असताना त्यांना ही मिठाई देण्यात आली होती. नाव ऐकताच त्यांनी मिश्कीलपणे, "इथले लोक ॲटम बॉम्बही खातात का?" असा प्रश्न विचारल्याची आठवण आजही सांगितली जाते.माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही सुजानगंज भेटीदरम्यान या मिठाईचा आस्वाद घेत तिचे कौतुक केले होते..अशी तयार होते 'ॲटम बॉम्ब' मिठाई'मधुर स्वीट मार्ट'चे संचालक पंकज मोदनवाल यांच्या माहितीनुसार, ही मिठाई तयार करण्याची पद्धत खास आहे.सर्वप्रथम ताज्या छेन्यापासून (एक प्रकारचे पनीर)मोठा गोळा तयार केला जातो. त्यामध्ये वेलची, मनुका, काजू आणि चिरोंजी यांसारख्या सुक्या मेव्याचे सारण भरले जाते. त्यानंतर हा गोळा साखरेच्या पाकात मंद आचेवर शिजवून मुरवला जातो. त्यामुळे मिठाई रसाने भरून जाते आणि तिची चव अधिक खुलते.पूर्वी एका मिठाईचे वजन सुमारे २०० ग्रॅम असायचे. वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आता ते १२५ ते १५० ग्रॅम इतके करण्यात आले आहे. सध्या या मिठाईची किंमत २५० ते ३०० रुपये प्रति किलो आहे..जौनपूरची वेगळी ओळखजौनपूर म्हटले की इमरतीची आठवण येते. मात्र, सुजानगंजच्या 'ॲटम बॉम्ब' मिठाईने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. जौनपूरसह आसपासच्या जिल्ह्यांतील अनेक जण ही मिठाई खरेदी करण्यासाठी खास सुजानगंजमध्ये येतात. अनेक पर्यटक आपल्या नातेवाईकांसाठी भेटवस्तू म्हणूनही ही मिठाई घेऊन जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.