Jharkhand Dhuska Recipe: एकदा खाल तर पोहे-उपमाही विसराल! असा बनवा बाहेरून कुरकुरीत, आतून मऊ झारखंडी धुस्का

नाश्त्याला रोज पोहे, उपमा, थालीपीठ खाऊन कंटाळा आला असेल, तर यावेळी काहीतरी वेगळं नक्की ट्राय करा! बाहेरून एकदम कुरकुरीत आणि आतून मऊ, चविष्ट धुस्का हा झारखंडमधील पारंपरिक पदार्थ आहे. तांदूळ आणि डाळींपासून तयार होणारा हा नाश्ता बनवायलाही फारसा कठीण नाही. चटणी किंवा बटाट्याच्या भाजीसोबत गरमागरम धुस्का खाल्ला की नाश्त्याची मजाच वाढेल!.साहित्य१ कप भिजवलेले तांदूळ½ कप भिजवलेली चणाडाळ¼ कप भिजवलेली उडीद डाळ४ हिरव्या मिरच्या¾ इंच आल्याचा तुकडा२ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर१ चिमूट हिंग¼ टीस्पून हळद१ टीस्पून जिरेचवीनुसार मीठतळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार तेल.कृतीसर्वप्रथम तांदूळ, चणाडाळ आणि उडीद डाळ वेगवेगळी स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यांना ४ ते ५ तास पाण्यात भिजत ठेवा.भिजवलेले तांदूळ पाणी काढून मिक्सरमध्ये घ्या आणि थोडे पाणी घालून बारीक वाटून घ्या.तांदळाचे मिश्रण एका भांड्यात काढून ठेवा. त्यानंतर भिजवलेल्या डाळींचे पाणी काढून त्या मिक्सरमध्ये घ्या.डाळींमध्ये हिरवी मिरची आणि आल्याचा तुकडा घाला. थोडे पाणी घालून डाळी बारीक वाटून घ्या.आता एका मोठ्या भांड्यात तांदळाचे आणि डाळींचे मिश्रण एकत्र करा.त्यात जिरे, हिंग, हळद, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ घाला..सर्व साहित्य नीट एकत्र करून घ्या. पीठ खूप घट्ट वाटत असेल तर त्यात थोडे पाणी घालून त्याची योग्य घट्टपणा ठेवा.आता हे मिश्रण २ ते ३ मिनिटे चांगले फेटून घ्या. यामुळे धुस्का आतून मऊ होण्यास मदत होते.कढई गॅसवर ठेवून त्यात तळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार तेल गरम करा.तेल चांगले गरम झाल्यावर चमचाभर पीठ तेलात सोडा.धुस्का दोन्ही बाजूंनी हलका सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.अशा प्रकारे गरमागरम झारखंडचा पारंपरिक धुस्का तयार आहे. हा धुस्का बटाट्याची भाजी किंवा कोथिंबीर-पुदिना आणि टोमॅटोच्या चटणीसोबत सर्व्ह करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.