Kanji Rice: रात्रीचा उरलेला भात फेकू नका! सकाळी बनवा पौष्टिक कांजी भात; पचनासाठीही ठरू शकतो फायदेशीर!

Kanji Rice Benefits: रात्रीचा उरलेला भात फेकून देण्याऐवजी त्यापासून सकाळी एक चविष्ट आणि पौष्टिक नाश्ता तयार करता येतो. हा पदार्थ म्हणजे कांजी भात! आंबवलेल्या भातापासून तयार होणारा हा पारंपरिक पदार्थ चवीला आंबटसर, तिखट आणि अतिशय रुचकर लागतो. कांजी भात आंबवण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यामध्ये उपयुक्त सूक्ष्मजीव (Good Bacteria) तयार होऊ शकतात. .हे सूक्ष्मजीव आतड्यांमधील चांगल्या बॅक्टेरियांचे संतुलन राखण्यास आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करू शकतात. याशिवाय, आतड्यांचे आरोग्य चांगले राहिल्यास रोगप्रतिकारशक्तीच्या कार्यालाही आधार मिळतो. त्यामुळे फायबर आणि इतर पोषक घटकांसोबतच आंबवलेल्या पदार्थांचे फायदे मिळवण्यासाठी कांजी भाताचा आहारात समावेश करता येऊ शकतो..Vegetable Ragi Roti Recipe: गट हेल्थ सुधारण्यासाठी अशी बनवा नाचणीची भाकरी! लगेच नोच करा फायबरने भरलेली रेसिपी .साहित्य१ वाटी शिजवलेला भात१ ग्लास पाणी२ चमचे दही१ बारीक चिरलेला कांदा२ हिरव्या मिरच्याबारीक चिरलेली कोथिंबीरकढीपत्ताचवीनुसार मीठफोडणीसाठी तेल, मोहरी आणि जिरे.कृती१. सर्वप्रथम रात्री उरलेला शिजवलेला भात एका स्वच्छ मातीच्या भांड्यात घ्या.२. त्यामध्ये एक ग्लास पाणी आणि दोन चमचे दही घालून व्यवस्थित मिसळा.३. आता भांड्यावर झाकण ठेवून स्वच्छ आणि सुरक्षित ठिकाणी योग्य तापमानात आंबण्यासाठी ठेवा.४. दुसऱ्या दिवशी सकाळी भातामध्ये बारीक चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता घाला..Corn Rava Dhokla: नाश्त्यासाठी बनवा मऊसूत कॉर्न रवा ढोकळा; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल!.५. त्यानंतर एका छोट्या कढईत तेल गरम करून मोहरी, जिरे आणि कढीपत्त्याची खमंग फोडणी तयार करा.६. ही फोडणी भातामध्ये घाला. चवीनुसार मीठ टाकून सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करा.७. अशा प्रकारे तयार होईल चविष्ट आणि पौष्टिक कांजी भात! सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा पदार्थ कुटुंबातील सर्वांसोबत आस्वाद घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.