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Kanji Rice: रात्रीचा उरलेला भात फेकू नका! सकाळी बनवा पौष्टिक कांजी भात; पचनासाठीही ठरू शकतो फायदेशीर!

Healthy Breakfast Recipe: दही, कांदा, मिरची आणि मसाल्यांपासून बनवा चविष्ट कांजी भात. जाणून घ्या बनवण्याची सोपी रेसिपी आणि त्याचे संभाव्य आरोग्यदायी फायदे.
Kanji Rice Recipe

Kanji Rice Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Kanji Rice Benefits: रात्रीचा उरलेला भात फेकून देण्याऐवजी त्यापासून सकाळी एक चविष्ट आणि पौष्टिक नाश्ता तयार करता येतो. हा पदार्थ म्हणजे कांजी भात! आंबवलेल्या भातापासून तयार होणारा हा पारंपरिक पदार्थ चवीला आंबटसर, तिखट आणि अतिशय रुचकर लागतो. कांजी भात आंबवण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यामध्ये उपयुक्त सूक्ष्मजीव (Good Bacteria) तयार होऊ शकतात.

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