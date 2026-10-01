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Nuchinunde Recipe: इडली-वडा तर नेहमीच खाता; ट्राय करा कर्नाटकचं स्पेशल, प्रोटीनने भरपूर 'नुचिनुंडे'!

इडली-वड्याला द्या ब्रेक! डाळी, खोबरं आणि शेपू वापरून बनवा कर्नाटकचा पारंपरिक, हेल्दी आणि प्रोटीनयुक्त नुचिनुंडे. जाणून घ्या सोपी रेसिपी.
Nuchinunde Recipe

Nuchinunde Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

कर्नाटकातील पारंपरिक नुचिनुंडे हा पौष्टिक, आरोग्यदायी आणि प्रोटीनयुक्त वाफवलेला डाळींचा पदार्थ आहे. भिजवलेल्या डाळी, ताजे खोबरे आणि सुगंधी हिरव्या मसाल्यांपासून तयार होणारे हे डम्पलिंग्स चवीला अप्रतिम लागतात.

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