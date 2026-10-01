Nuchinunde Recipe: इडली-वडा तर नेहमीच खाता; ट्राय करा कर्नाटकचं स्पेशल, प्रोटीनने भरपूर 'नुचिनुंडे'!

कर्नाटकातील पारंपरिक नुचिनुंडे हा पौष्टिक, आरोग्यदायी आणि प्रोटीनयुक्त वाफवलेला डाळींचा पदार्थ आहे. भिजवलेल्या डाळी, ताजे खोबरे आणि सुगंधी हिरव्या मसाल्यांपासून तयार होणारे हे डम्पलिंग्स चवीला अप्रतिम लागतात..साहित्य१/२ कप तूर डाळ१/२ कप चणा डाळ१/४ कप मूग डाळ३ ते ४ हिरव्या मिरच्या१ इंच आल्याचा तुकडा१ टीस्पून जिरेचिमूटभर हिंग.१/२ कप ताजे किसलेले खोबरे१/४ कप बारीक चिरलेली शेपूची पाने१/४ कप बारीक चिरलेली कोथिंबीरथोडी बारीक चिरलेली कढीपत्ता पानेचवीनुसार मीठसर्व्ह करण्यासाठी तूपहाताला लावण्यासाठी थोडे तेल.कृतीडाळी भिजवून घ्या :तूर डाळ, चणा डाळ आणि मूग डाळ स्वच्छ धुवून एकत्र करा. त्यात पाणी घालून ३ ते ४ तास भिजत ठेवा.डाळीतील पाणी पूर्णपणे काढा :डाळी भिजल्यानंतर त्यातील सर्व पाणी काढून टाका. काही मिनिटे चाळणीत ठेवून डाळीतील अतिरिक्त पाणी निघून जाऊ द्या.डाळी जाडसर वाटून घ्या :पाणी न घालता भिजवलेल्या डाळी मिक्सरमध्ये घ्या. त्यात हिरव्या मिरच्या, आले आणि जिरे घाला. मिक्सरमध्ये डाळी जाडसर आणि थोड्या दाणेदार पोताच्या होईपर्यंत फिरवून घ्या..सर्व साहित्य एकत्र करा :वाटलेले डाळीचे मिश्रण एका मोठ्या भांड्यात काढा. त्यात किसलेले खोबरे, चिरलेली शेपू, कोथिंबीर, कढीपत्ता, हिंग आणि मीठ घाला. सर्व साहित्य हाताने चांगले एकत्र करून घ्या.नुचिनुंडेचा आकार द्या :हाताला थोडे तेल लावून मिश्रणाचे छोटे भाग घ्या. त्यांना सैलसर अंडाकृती किंवा लांबट आकार द्या.वाफवून घ्या :इडलीच्या ताटाला किंवा स्टीमरच्या प्लेटला थोडे तेल लावा. त्यावर तयार केलेले नुचिनुंडे ठेवा. मध्यम आचेवर १० ते १५ मिनिटे वाफवून घ्या. नुचिनुंडे व्यवस्थित शिजले की गॅस बंद करा.सर्व्ह करा :वाफवलेले नुचिनुंडे ५ मिनिटे थंड होऊ द्या. त्यावर थोडे गरम तूप सोडा आणि नारळाची चटणी किंवा मज्जिगे हुळी (दह्यावर आधारित कर्नाटकी ग्रेव्ही) सोबत गरमागरम सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.