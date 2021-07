घरी ढोकळा बनवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

अकोला: ढोकला एक गुजराती डिश आहे, परंतु भारताच्या कानाकोपऱ्यात लोक मोठ्या आवडीने ढोकळा खातात. साधारणतः ढोकळा आपल्याला बाजारातल्या कोणत्याही चांगल्या नमकीन किंवा मिठाईच्या दुकानात सापडेल. पण ते तुम्ही घरीही बनवू शकता. तुम्हाला बाजारात बर्‍याच ब्रँडमध्ये झटपट ढोकळा मिक्स पावडर मिळेल, परंतु देशी स्टाईलमध्ये बनवलेल्या ढोकळापासून तुम्हाला जी चव मिळेल, ती झटपट मिक्स पासून तुम्हाला मिळणार नाही. बर्‍याच स्त्रिया घरी ढोकळा बनवण्याचा प्रयत्न करतात पण काही स्त्रिया तक्रार करतात की त्यांना बाजारासारखे मऊ व स्पंजदार ढोकला बनवता येत नाही. (Keep these things in mind when making dhokla at home)

चला तर आज आम्ही तुम्हाला घरीच दुकानासारखा चवदार ढोकळा बनवण्यासाठी काही सोप्या आणि महत्वाच्या टिप्स सांगत आहोत. या टिप्स मीसुद्धा स्वीकारल्या आहेत, म्हणून तुम्ही एकदा ट्राय करा आणि पहा.

ढोकला पिठ कशी तयार करावी

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ढोकळाची पिठात. जर तुम्ही योग्य प्रकारे तयार केली तर अर्धा समस्या येथेच संपेल. तर पिठ किती घट्ट असावे हे जाणून घेणे आपल्यासाठी महत्वाचे आहे.

अनेक महिला ढोकळा पिठात इडली पिठात जाडसर बनवतात, तर बर्‍याच स्त्रिया डोसाच्या पिठासारख्या बारीक करतात (या रेसिपी डोसाच्या पिठात बनवल्या जातात). परंतु या दोन्ही पद्धती चुकीच्या आहेत. ढोकळा पिठात जास्त जाड किंवा पातळ नसावे. आपण ते इतके जाड ठेवावे की जर त्यातून एक थेंब आपल्या बोटाने पाण्यात टाकला असेल तर तो वरच्या बाजूस तरंगेल. तसे असल्यास, नंतर समजून घ्या की पिठ योग्य बनविले आहे.

ढोकळा पिठात सेट होण्यास किती वेळ लागेल?

ढोकळाची पिठ तयार केल्यावर 10 ते 15 मिनिटे झाकून ठेवा. सहसा लोक घाईने असे करत नाहीत. परंतु हे आवश्यक आहे कारण कोणत्याही पिठात मिसळल्यानंतर सेट करण्यास 10 मिनिटे लागतात.

जोपर्यंत आपण पिठात मिसळून ठेवतो तोपर्यंत त्या भांड्यात तेल लावावे ज्यामध्ये तुम्हाला हे पीठ चांगले शिजू द्यावे.

पिठात इनो मिसळताना ही गोष्ट लक्षात घ्या

ढोकळा पिठात खमीर घालण्यासाठी बर्‍याच स्त्रिया बेकिंग सोडाऐवजी इनो वापरतात. आम्हाला सांगू की काही महिला ढोकळाच्या पिठात सेट ठेवण्यापूर्वी इनो पावडर घालतात. ही पद्धत चुकीची आहे. ते सेट झाल्यानंतरच इनो पिठ घाला. जेव्हा आपण पिठात इनो पावडर घाला, तेव्हा ते चांगले मिक्स करावे. लक्षात ठेवा की आपल्याला पिठात फार काळ मिसळण्याची गरज नाही.

ढोकळा कसा शिजवायचा

जर तुम्ही कुकरमध्ये ढोकळा शिजवत असाल तर तुम्ही कुकरमध्ये थोडेसे पाणी घालावे आणि त्यात मीठ घालावे. यानंतर, आपण कुकरच्या आत भांडे उभे केले पाहिजे. यानंतर आपण ढोकळाचे पिठ असलेले भांडे ठेवावे. आता कुकरमध्ये शिटी न घालता 15 मिनिटे शिजवा.

घरीच 'ढोकला' बनवताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

बाजाराप्रमाणे चवदार आणि मऊ ढोकळा घरी बनवता येतो, फक्त या टिप्स फॉलो

करा.

या गोष्टी लक्षात ठेवा

तुमचा ढोकळा तयार आहे ना हे तपासण्यासाठी टूथपिक वापरा. जर पिठात चिकटत नसेल तर याचा अर्थ असा की ढोकळा शिजला आहे.

चाकूने ढोकळा कापण्यासाठी आपण चाकूमध्ये थोडे तेल देखील लावावे. यामुळे ढोकला एक गुळगुळीत कट बनतो.

संपादन - विवेक मेतकर

Keep these things in mind when making dhokla at home