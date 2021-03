स्वयंपाक झाल्यानंतर किचन साफसफाईचा वाचवा अशा पद्धतीने वेऴ

सातारा : प्रत्येक स्त्रीचा दिवसाचा बराचसा वेळ स्वयंपाकघरात जातो. घरातील प्रत्येक सदस्याचे अन्न करण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतात. परंतु या व्यतिरिक्त, महिलांनी स्वयंपाक केल्यावर स्वयंपाकघर स्वच्छ करण्यासाठी भरपूर वेळ द्यावा लागतो. परंतु आपल्याला स्वयंपाकघरात हुशारीने काम करायचे असेल तर आपण काही टिप्सकडे लक्ष दिले पाहिजे. स्वयंपाक केल्यानंतर साफसफाई करण्यात आपला वेळ वाया वाया जाऊ नये यासाठी तुम्हाला अशा काही सोप्या टिप्स सांगत आहोत स्वच्छ स्वयंपाकघरातून सुरुवात करा स्वयंपाक केल्यावर स्वयंपाकघर स्वच्छ दिसू इच्छित असेल तर आपण नेहमी स्वच्छ स्वयंपाकघरातून स्वयंपाक करण्यास सुरवात केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, सिंक किंवा डिशवॉशरमध्ये डिश नाही. अशा परिस्थितीत जेव्हा आपण स्वयंपाक पूर्ण कराल तेव्हा आपण आपल्या स्वयंपाकघरात साहित्य फारसे पसरणार नाही असे दिसेल. तसेच स्वयंपाक करताना वापरलेली काही भांडी स्वच्छ करा. तसेच, आपण सिंक भांडीनी पूर्ण भरलेले दिसणार नाही. पॉलिथीन जवळच ठेवा सहसा आपण स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करीत असताना भाजी सोलून कापताना स्वयंपाकघरच्या काउंटरटॉपवर सोलतो, ज्यामुळे स्वयंपाकघरात कचरा पसरताे. जेव्हा आपण स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करत असाल तेव्हा हा त्रास टाळण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे सिंकजवळ पॉलिथीन ठेवणे. स्वयंपाक करताना, आपण भाजीपाला सोलून इतर लहान कचरा आणि कचरा देखील त्यात टाकावा. काउंटरटॉप नंतर साफ करण्यासाठी आपल्याला अतिरिक्त वेळ लागणार नाही. हे एक लहान पाऊल आहे, जे बर्‍याचदा महिलांकडून दुर्लक्ष केले जाते. स्वयंपाक करताना विविध प्रकारचे मसाले आणि इतर पदार्थांची आवश्यकता असते. ती सामग्री वापरल्यानंतर, ती फक्त स्वयंपाकघरच्या काउंटरटॉपवर ठेवतो. यासह, स्वयंपाकघर फक्त पसरलेले दिसत नाही तर स्वयंपाकघरातील जागा देखील बर्‍याच प्रमाणात भरते. ज्यामुळे स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करणे देखील खूप अवघड आहे. अशा परिस्थितीत स्वयंपाक करताना स्वयंपाकघर स्वच्छ ठेवायचा असेल, अशा परिस्थितीत, ते वापरल्यानंतर पुन्हा त्याच जागी ठेवा. साबणाचे पाणी बाटलीत ठेवा जेव्हा आपण स्वयंपाक करीत असतो तेव्हा काही अन्न खाली पडते. सहसा स्वयंपाक करताना आपण पडलेले अन्न किंवा ग्रेव्ही वगैरे सोडतो. नंतर कोरडे झाल्यानंतर त्यांना साफ करणे फारच अवघड आहे. म्हणून जेव्हा आपण स्वयंपाक करत असाल, तेव्हा साबणाचे पाणी सोबत एका स्प्रे बाटलीमध्ये ठेवा. जर काउंटरटॉपवर अन्न पडले असेल तर साबणाने पाण्याने फवारणी करा आणि ते पुसून टाका. हे ताबडतोब स्वयंपाकघर साफ करेल. दाेन दिवसांपासून ते महिनाभर पनीर ठेवू शकता तुम्ही ताजे; कसे ते जाणून घ्या

Web Title: know about some tips to clean kitchen while cooking satara marathi news