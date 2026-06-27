Healthy Leftover Vegetable Thalipeeth: फ्रिजमधील उरलेल्या भाज्या फेकू नका! १० मिनिटांत बनवा पौष्टिक, खमंग थालीपीठ

फ्रिजमध्ये उरून राहिलेल्या भाज्यांचं काय करायचं, हा प्रश्न अनेक गृहिणींच्या मनात येतो. अशावेळी त्या भाज्या वाया घालवण्यापेक्षा त्यांच्यापासून चविष्ट, पौष्टिक आणि पोटभर नाश्ता बनवता आला तर किती छान होईल! ज्वारी, नाचणी आणि घरात असलेल्या कोणत्याही भाज्या किंवा पालेभाज्यांचा वापर करून तयार होणारं हे थालीपीठ म्हणजे ‘झिरो वेस्ट कुकिंग’चं उत्तम उदाहरण आहे. यात लाटण्याची कटकट नाही, आकाराचीही फारशी काळजी नाही—फक्त सगळं साहित्य एकत्र मिसळा आणि खमंग थालीपीठ तव्यावर शिजवा. हिरवी चटणी, खोबऱ्याची चटणी किंवा दह्यासोबत खाल्ल्यावर याची चव आणखी उठून दिसते..साहित्य१ कप ज्वारीचे पीठ१/२ कप नाचणीचे पीठ१ लहान काकडी (किसलेली)१ मध्यम गाजर (किसलेले)१ मध्यम कांदा (बारीक चिरलेला)१ कप लाल माठाची पाने (बारीक चिरलेली)२ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या).२ टेबलस्पून तीळ१/२ टीस्पून हळद१ टीस्पून लाल तिखट (चवीनुसार)१ टीस्पून जिरे१ टीस्पून धनेपूड (ऐच्छिक)मीठ चवीनुसारआवश्यकतेनुसार पाणीभाजण्यासाठी तूप किंवा.कृतीएका मोठ्या भांड्यात ज्वारीचे पीठ आणि नाचणीचे पीठ एकत्र करा.त्यात किसलेली काकडी, गाजर, बारीक चिरलेला कांदा, लाल माठाची पाने, हिरव्या मिरच्या आणि तीळ घाला.हळद, लाल तिखट, जिरे, धनेपूड आणि मीठ घालून सर्व साहित्य नीट मिसळा.भाज्यांमधून पाणी सुटत असल्याने आधी मिश्रण एकत्र करा. आवश्यक वाटल्यासच थोडे थोडे पाणी घालून मऊसर पीठ तयार करा.तवा गरम करून त्याला हलके तेल लावा..हाताने किंवा ओल्या कापडावर/बटर पेपरवर थालीपीठ थापा आणि तव्यावर अलगद सोडा. मधोमध व कडेला काही छिद्रे करा.त्या छिद्रांमध्ये आणि बाजूंनी थोडे तेल किंवा तूप सोडा.मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि खमंग होईपर्यंत भाजून घ्या.गरमागरम थालीपीठ हिरवी चटणी, खोबऱ्याची चटणी, लोणी, दही किंवा ताज्या कोशिंबिरीसोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.