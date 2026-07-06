Rice Chilla: सोमवारच्या घाईगडबडीत 10 मिनिटांत बनवा मऊ, टेस्टी आणि हेल्दी तांदळाचा चिला; नाश्त्याची चिंता होईल दूर!

सोमवार म्हटलं की आठवड्याची सुरुवात आणि सकाळची घाईगडबड. पण तरीसुद्धा नेहमीचे पोहे, उपमा किंवा इडली-डोसा खायची प्रत्येकाची इच्छा असेलच असं नाही. बऱ्याच जणांना याव्यतिरिक्त काही तरी वेगळं नाश्त्याला हवं असतं. तेव्हा कमी वेळात तयार होणारा, पचायला हलका आणि चवीलाही अप्रतिम असा तांदळाचा चिला हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हा चिला इतका मऊ बनतो की लहान मुलांपासून ते वयस्कर मंडळीपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर याचा आस्वाद आणखीच छान लागतो. त्यामुळे लगेच रेसिपी लिहून घ्या..साहित्य१ कप तांदूळ१ मध्यम आकाराचा कांदा (बारीक चिरलेला)२ हिरव्या मिरच्या (बारीक चिरलेल्या)२ कप कोमट पाणी१ टेबलस्पून कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)चवीनुसार मीठ१ टेबलस्पून तेल.Low Calorie Ragi Thalipeeth: डाजबिटीज फ्रेंडली! कॅल्शियम, प्रोटीन आणि फायबरने भरपूर नाचणीचं थालीपीठ; जाणून घ्या सोपी रेसिपी.कृतीसर्वप्रथम तांदूळ स्वच्छ धुवून रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा.सकाळी पाणी काढून तांदूळ मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.तयार केलेले मिश्रण एका भांड्यात काढून त्यात कोमट पाणी घालून चांगले एकजीव करा.त्यानंतर बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून मिसळा.आवडीनुसार बारीक चिरलेला टोमॅटो, गाजर, ढोबळी मिरची किंवा इतर भाज्याही घालू शकता..आता चवीनुसार मीठ घाला. मिश्रण खूप पातळ होणार नाही, याची काळजी घ्या.तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा.तयार मिश्रण तव्यावर घालून हलक्या हाताने गोल आकारात पसरवा.झाकण ठेवून मध्यम आचेवर एक मिनिट शिजवा. नंतर पलटून दुसरी बाजूही सोनेरी होईपर्यंत भाजा.गरमागरम तांदळाचा चिला हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करा..Cheesy Bell Pepper Toast Sandwich: वीकेंडची सकाळ होईल खास! 15 मिनिटांत बनवा कुरकुरीत, चीजने भरलेलं बेल पेपर टोस्ट सँडविच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.