फूड

Rice Chilla: सोमवारच्या घाईगडबडीत 10 मिनिटांत बनवा मऊ, टेस्टी आणि हेल्दी तांदळाचा चिला; नाश्त्याची चिंता होईल दूर!

सकाळच्या धावपळीत फक्त 10 मिनिटांत तयार करा मऊ, चविष्ट आणि पौष्टिक तांदळाचा चिला; झटपट नाश्त्यासाठी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा.
Rice Chilla: सोमवारच्या घाईगडबडीत 10 मिनिटांत बनवा मऊ, टेस्टी आणि हेल्दी तांदळाचा चिला; नाश्त्याची चिंता होईल दूर!

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सोमवार म्हटलं की आठवड्याची सुरुवात आणि सकाळची घाईगडबड. पण तरीसुद्धा नेहमीचे पोहे, उपमा किंवा इडली-डोसा खायची प्रत्येकाची इच्छा असेलच असं नाही. बऱ्याच जणांना याव्यतिरिक्त काही तरी वेगळं नाश्त्याला हवं असतं. तेव्हा कमी वेळात तयार होणारा, पचायला हलका आणि चवीलाही अप्रतिम असा तांदळाचा चिला हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. हा चिला इतका मऊ बनतो की लहान मुलांपासून ते वयस्कर मंडळीपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर याचा आस्वाद आणखीच छान लागतो. त्यामुळे लगेच रेसिपी लिहून घ्या.

Loading content, please wait...
food recipe
breakfast
food section
food