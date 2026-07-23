Chilgoza Halwa Recipe: १ किलो हलव्यासाठी ६,००० रुपये! लखनौचा चिलगोजा का आहे इतका महाग?

lucknow’s secret royal dessert: नवाबांचे शहर म्हणून ओळखले जाणारे लखनौ हे फक्त आपल्या लज्जतदार कबाब आणि शाही संस्कृतीसाठीच नाही, तर तिथल्या खास मिठाईसाठीही जगभरात प्रसिद्ध आहे. ती महागडी मिठाई म्हणजे 'चिलगोजा हलवा'. सामान्यतः रवा, गाजर किंवा मुगाच्या डाळीपासून बनवल्या जाणाऱ्या हलव्यांपेक्षा हा हलवा पूर्णपणे वेगळा आहे. बाजारात या हलव्याची किंमत ५,००० ते ६,००० रुपये प्रति किलो इतकी आहे.काय आहे चिलगोजा हलवा?चिलगोजा हलवा हा प्रामुख्याने पाईन नट्स (चिलगोजा), शुद्ध साजूक तूप, फुल-फॅट दूध, खवा, केशर आणि वेलची यांच्या मिश्रणातून तयार केला जातो. हा हलवा खूप मऊ, क्रीमी आणि चविष्ट असतो. पूर्वीच्या काळात हा हलवा फक्त राजघराण्यातील सण-उत्सव, भव्य विवाहसोहळे आणि शाही मेजवानीमध्येच वाढला जायचा..चिलगोजा हलवा - आवश्यक साहित्य (Ingredients)घरच्या घरी हा शाही हलवा बनवण्यासाठी खालील साहित्या लागते-चिलगोजा (Pine Nuts) - २५० ग्रॅमशुद्ध साजूक तूप - ४ ते ५ मोठे चमचेफुल-फॅट दूध - २ कपखवा - १०० ग्रॅमसाखर- पाऊण कप (आवडीनुसार)केशर - ८-१० काड्या (२ चमचे कोमट दुधात भिजवलेल्या)वेलची पूड - १/२ छोटा चमचासजावटीसाठी ड्रायफ्रूट्स - पिस्ता आणि बदामाचे काप.Jackfruit Khichdi: तुम्ही कधी 'फणसाची खिचडी' खाल्लीये? ट्राय करा मुघल काळातील या शाही पदार्थाची रेसिपी....कृती -हा हलवा बनवताना घाई करू नये. मंद आचेवर सतत ढवळत राहणे हेच या हलव्याच्या उत्तम चवीचे रहस्य आहे.चिलगोजाची पेस्ट तयार करणे: सगळ्यात आधी चिलगोजा हलके कोरडे भाजून घ्या. त्यानंतर ते थोडे थंड झाल्यावर १ कप दुधासोबत मिक्सरमध्ये फिरवून बारीक पेस्ट तयार करून घ्या.पेस्ट तुपात परतणे: एका जाड बुडाच्या कढईत साजूक तूप गरम करा. त्यात तयार केलेली चिलगोजाची पेस्ट घाला. मंद आचेवर तूप सुटेपर्यंत आणि छान खमंग वास येईपर्यंत पेस्ट परतून घ्या.दूध आणि खवा घालणे: आता उरलेले १ कप दूध आणि किसलेला खवा कढईत घाला. सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करा जेणेकरून गुठळ्या राहणार नाहीत.घट्ट होईपर्यंत शिजवणे: मंद आचेवर मिश्रण घट्ट होईपर्यंत आणि कढईच्या कडा सोडूपर्यंत सतत ढवळत राहा.साखर आणि सुवासिक मसाले: मिश्रण घट्ट झाल्यावर त्यात साखर, भिजवलेले केशर आणि वेलची पूड घाला. साखर विरघळल्यावर हलव्याला एक सुंदर रंग आणि छान चकाकी येईल.सजावट आणि सर्व्हिंग: हलव्याला तूप सुटू लागल्यावर गॅस बंद करा. वरून पिस्ता आणि बदामाचे काप घालून गरम गरम सर्व्ह करा..हा हलवा इतका महाग का आहे?या हलव्याच्या महागड्या किमतीमागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत-चिलगोजाचे दुर्मिळत्व: चिलगोजा (पाईन नट्स) हा जगातील सर्वात महागड्या सुक्या मेव्यांपैकी एक आहे. पाईन झाडांच्या शंकूंसारख्या फळांमधून (Pine Cones) हे नट्स हाताने वेगळे केले जातात. ही प्रक्रिया अत्यंत कठीण आणि कष्टाची असते.इतर महागडे घटक: या हलव्यात उच्च दर्जाचे साजूक तूप, खवा, केशर आणि पिस्ता-बदाम यांसारख्या महागड्या पदार्थांचा मुबलक प्रमाणात वापर केला जातो.संथ शिजवण्याची पद्धत (Slow Cooking): हा हलवा घाईघाईत बनवला जात नाही. तासनतास मंद आचेवर शिजवून त्याला विशिष्ट पोत (Texture) आणि चव दिली जाते, ज्यासाठी मोठे कौशल्य लागते.कुठे मिळतो हा शाही हलवा?लखनौमधील सदर बाजार येथील प्रसिद्ध 'छप्पन भोग' (Chhappan Bhog) या मिठाईच्या दुकानात हा चिलगोजा हलवा विशेषरूपाने मिळतो. याशिवाय जुन्या लखनौमधील 'चौक' परिसरातील काही पारंपरिक दुकानांमध्येही सुक्या मेव्याचे हलवे मिळतात, पण अस्सल चिलगोजा हलवा मिळणे काहीसे दुर्मिळ मानले जाते..Banana Kofta: रोजच्या भाजीचा कंटाळा आलाय? बनवा कच्च्या केळीचे क्रिस्पी कोफ्ते!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.