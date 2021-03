मॉमोजपासून तयार करा हे सुंदर पदार्थ; पाहुणे तुमची प्रशंसा करायला विसरणार नाही

नागपूर : तुम्ही अंडो खाता? तुमचं उत्तर हो असेल तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. आपण अंडे खातो. त्याची भाजीही करतो. अंडा भुर्जी केली तर पूर्ण अंडा खाल्ला जातो. तसेच ऑमलेट केलं तेव्हाही अडा पूर्ण खाल्ला जातो. मात्र, आपण उकळलेले अंडे खातो तेव्हा मॉमोज (अंड्यातील बलक) फेकून देतो. ते शरीरासाठी हानिकारक असतात, असा अनेकांचा समज झाला आहे. मात्र, आम्ही आज मॉमोजपासून कोणते पदार्थ तयार करता येतात हे सांगणार आहोत... अंड्यातील बलकाचा मॉमोज फूडमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. आजकाल जो कोणी सायंकाळी किंवा इतर वेळी मॉमोज खायला जातो, ते अंड्यातील बलक बरोबर घेतात. बऱ्याच स्त्रिया मॉमोज तसेच सँडविचसह अंड्यातील बलक देखील वापरतात. अंड्यातील बलक विशेषतः मुलांना आवडते. अंड्यातील बलकसह तयार केलेला डिश सकाळी, दुपारी किंवा सायंकाळी मुलांना खायला द्या. होळीला फार काही दिवस शिल्लक राहिलेले नाहीत. होळीला महिला घरी अनेक प्रकारच्या पाककृती वापरून पाहतात. तुम्हालाही या होळीमध्ये काहीतरी वेगळं आणि रुचकर बनवायचं असेल तर अंड्यातील बलक बरोबर बनवलेल्या काही उत्तम रेसिपी तुम्ही वापरू शकता. या पाककृती घरी तसेच पाहुण्यांना देखील दिले जाऊ शकते. ही रेसिपी एकदा केल्यानंतर पाहुणे तुमची प्रशंसा करायला विसरणार नाही. चला तर जाणून घेऊया कोणते ते पदार्थ... बटाटा पराठ्याची सामग्री चार कप मैदा, अर्धा कप अंड्यातील बलक, तीन उकडलेले बटाटा, मीठ, दोन हिरवी मिरची, अर्धा चमचा तिखट, दोन चमचे धणे पान, हिंग, अर्धा चमचा गरम मसाला व दोन चमचा मैदा. बनविण्याची पद्धत सर्वांत अगोदर पीठ, मैदा आणि मीठ टाकून पाण्याने पीठ मळून घ्या. एका पात्रात उकडलेले बटाटे व इतर पदार्थ घालून चांगले मिसळा. आता हे पीठातून काढून घ्या आणि पीठ तयार करा. तयार बटाट्याच्या मिश्रणात अंड्यातील बलक घाला आणि हळू हळू गुंडाळा. यानंतर कढईत तेल गरम करून पॅनमध्ये रोटी घाला आणि सोनेरी होईस्तोवर परतून घ्या. आता ते ताटात काढून भाजी किंवा चटणी बरोबर सर्व्ह करा. पास्तासाठी लागणारी सामग्री एक कप पास्ता, अर्धा कप अंड्यातील बलक, एक कप हिरव्या भाज्या, अर्धा कांदा, मीठ, दोन हिरवी मिरची, अर्धा चमचा ऑरेंजिएनो, दोन लसूण लवंग, अर्धा कप तेल व एक चमचा चीज. बनविण्याची पद्धत सर्वांत अगोदर पास्ता व्यवस्थित उकळा आणि भांड्यात घ्या. यानंतर कढईत तेल गरम करून त्यात हिरव्या मिरच्या घाला आणि थोडावेळ शिजवा. थोड्या वेळासाठी मसाला शिजवल्यानंतर पॅनमध्ये अंड्यातील बलक आणि पास्ता घाला आणि सुमारे चार ते पाच मिनिट शिजवा. पाच मिनिटानंतर त्यात ओनिग्रीगो आणि चीज घाला आणि थोडा वेळ शिजवल्यानंतर गॅस बंद करा. आता हे प्लेटमध्ये काढून गरम अंड्यातील बलक पास्ता खाण्यासाठी सर्व्ह करा. चीज ऑमलेट सामग्री चार अंडी, दोन चमचा अंड्यातील बलक, एक कांदा, दोन हिरव्या मिरच्या, अर्धा चमचा मिरपूड, दोन चमचे धणे, मीठ व अर्धा कप कोबी. बनविण्याची पद्धत सर्वांत अगोदर कोबी, कांदा, हिरवी मिरची, मिरपूड आणि मीठ घालून चांगले मिसळा. दुसऱ्या भांड्यात अंडे फोडून चांगले मिसळा. दुसऱ्या भांड्यात चीज गरम करा आणि फोडलेला अंडे टाकून दोन मिनिटे शिजवा. दोन मिनिटानंतर अंडीच्या वर मिश्रित भाजीपाला मिश्रण घाला आणि शिजवा. यानंतर ऑमलेटची एक बाजू अंड्यातील बलक घालून फोल्ड करून खायला द्या

Web Title: Make this beautiful dish for mayonnaise recipes Guests will never forget to compliment you Nagpur news