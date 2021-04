लसून -अद्रक पेस्ट जास्त दिवस फ्रिजमध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी जाणून घ्या या सोप्या टिप्स

बर्‍याचदा असे दिसून येते की स्वयंपाकाबरोबरच ज्याला काही स्वयंपाकाच्या टिप्स माहित असतील त्याला स्मार्ट शेफ म्हणतात. स्वयंपाक करण्याबरोबरच स्वयंपाकघर व्यवस्थित ठेवण्यासाठी किंवा पदार्थात वापरल्या जाणार्‍या गोष्टी साठवण्यासाठी काही टिप्सचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, ताजे ग्राउंड लसूण आले पेस्ट जास्त काळ फ्रीजमध्ये राहू शकत नाही. त्याऐवजी, बाजारातील आले-लसूण पेस्ट बर्‍याच काळ टिकते कारण त्यात बरेच संरक्षक असतात.

परंतु जर आपल्याला ते बरेच दिवस ग्राउंड पेस्टमध्ये साठवायचे असेल तर काही युक्त्या का वापरल्या जात नाहीत? तर चला त्यांच्या काही खास पाककला टिप्सबद्दल जाणून घेऊया १.आदर-लसूण पेस्ट कित्येक दिवस संचयित आणि ठेवणे-

जर आपल्याला पेस्ट बर्‍याच काळासाठी घरात ठेवायची असेल तर आपण या पेस्टमध्ये थोडे मीठ आणि तेल ठेवावे. ही पद्धत आपली पेस्ट अधिक दिवस जतन करेल. २. पुरी खुसखुशाीत करण्यासाठी

बर्‍याच लोकांना ही समस्या उद्भवली आहे की त्यांच्या शेंगा मऊ किंवा खूप कठीण झाल्या आहेत. शेंगाची सातत्य योग्य ठेवण्यासाठी, आपण मळून घेतलेल्या पिठात कोणत्या सुसंगतते आहेत हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. आपण इच्छित असल्यास, कपमध्ये 1 चमचा रवा घालून अधिक कुरकुरीत करू शकता. तुम्ही फक्त गव्हाचे पीठ मळतानाच मिसळा. याचा तुम्हाला खूप फायदा होईल. ३. मासळी जास्त दिवस फ्रिजमध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी

आपण मासा आणताच, त्यात साठवण्याची समस्या आहे कारण ते एका दिवसासाठी रेफ्रिजरेटरमध्ये राहू शकत नाही. हे त्याचे मांस दुर्गंधी आणण्यास आणि खराब करण्यास सुरवात करते, परंतु आपल्याला माहित आहे की मासे देखील साठवण्याचा एक मार्ग असू शकतो? मासे गोठवण्यापूर्वी आपण त्यात मीठ आणि हळद घालू शकता. अशा परिस्थितीत, ती बर्‍याच काळासाठी साठवण्यास सक्षम असेल आणि त्याच वेळी मॅरिनेट करणे सोपे होईल.

४. खसखस ​​दळणे सोपे होईल-

खसखस दळणे कठीण आहे आणि पावडर बर्‍याच गोष्टींमध्ये वापरता येते. परंतु आपल्याला खसखसांच्या बियाणे बारीक वाटू इच्छित असल्यास 10-15 मिनिटे गरम पाण्यात भिजवून ठेवा. यानंतर खसखस ​​दळणे खूप सोपे होईल. ५. हिरव्या भाज्यांचा रंग राखण्यासाठी या टिप्स वापरून पहा-

जर आपल्याला हिरव्या भाज्या किंवा हिरव्या भाज्या खाणे आवडत असेल तर आपल्याला नक्कीच हिरव्या रंगाचा हिरवा रंग आवडेल जो नवीन हिरव्या भाज्या बनवल्यानंतर येतो. यासाठी, आपल्याला एक वेगळा रंग वापरण्याची आवश्यकता नाही, जेव्हा आपण त्यांना शिजवलेले असेल तेव्हा आपण त्यांना झाकणार नाही याची काळजी घ्या. हिरव्या भाज्यांचे मूळ रंगद्रव्य झाकल्यामुळे फिकट होते आणि स्वयंपाक झाल्यानंतरही रंग जसा पाहिजे तसा येत नाही.

