Jowar Matar Kachori : ज्वारीच्या पिठाची हेल्दी मटार कचोरी ट्राय करा; चव अन् आरोग्य मिळेल दोन्ही!

हिवाळ्यातील ताजे मटार (वाटाणे) केवळ चविष्टच नाहीत, तर ते आरोग्याचा खजिना आहेत. मटारमध्ये फायबर आणि प्रथिनांचे प्रमाण भरपूर असल्याने पचनसंस्था सुधारते आणि भूक नियंत्रित राहून वजन कमी करण्यास मदत होते. .यात असलेल्या जीवनसत्त्व ए, सी, के आणि बी-कॉम्प्लेक्स तसेच महत्त्वाच्या खनिजांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते. याव्यतिरिक्त, मटारमधील पोषक घटक रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य उत्तम राखण्यास अत्यंत फायदेशीर ठरतात..साहित्य : तीन वाटी मटार, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, थोडे पोहे, थोडी शेव, तिखट, मीठ, धने-जिरे पावडर, दोन वाटी ज्वारी पीठ, अर्धी वाटी रवा, दही, ओवा, सोडा..कृती : प्रथम मटार दाणे थोडे मीठ व साखर घालून गरम पाण्यात उकळून घ्यावेत. मग ते पाण्यातून काढून गार करायला ठेवावेत. ज्वारी पिठामध्ये रवा, मीठ, ओवा, दही घालून थोडा सोडा घालून मळून झाकून ठेवावे. जास्त सैल नाही आणि जास्त घट्टही नको. मग गार झालेले मटार कुस्करून घ्यावेत. .त्यात वाटलेली मिरची, लाल तिखट, मीठ, धने-जिरे पावडर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडी शेव व थोडे पोहे बारीक करून घालून सर्व छान मिस्क करून त्याचे लगेच छोटे छोटे गोळे करावेत. शेव आणि पोह्यांमुळे सारणातील पाणी शोषले जाते आणि कचोऱ्या छान कुरकुरीत होतात. .ज्वारीच्या पिठाचे तेल लावून हातावर छोट्या छोट्या पाऱ्या करून त्यात सारणाचे केलेले गोळे घालून गोल कचोरी करून घ्यावी. सगळ्या कचोऱ्या तयार झाल्या, की अप्पेपात्रात थोडे तेल घालून त्यात कचोऱ्या ठेवून झाकण ठेवून बारीक गॅसवर पाच मिनिटे भाजावे. मग झाकण काढून उलट्या करून थोडे तेल टाकून छान सगळीकडून परतून घ्यावेत.- वैजयंती हिंगे.मटारची नेहमीची भाजी नकोय? ट्राय करा ‘या’ 5 हटके रेसिपी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.