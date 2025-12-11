Morning Breakfast Recipe: थंडीच्या दिवसात सकाळी नाश्त्यात झटपट बनवा ब्रोकोली सुप, सोपी आहे रेसिपी

थंडीच्या दिवसात शरीराला उबदार ठेवणारे आणि पचायला हलके असे काहीतरी खाण्याची इच्छा होते. अशा वेळी सकाळच्या नाश्त्यात पटकन तयार होणारे ब्रोकोली सूप हा एक उत्तम पर्याय आहे. ब्रोकोलीमध्ये फायबर, व्हिटॅमिन C, K, अँटिऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात. थंडीमध्ये सर्दी-खोकल्यापासून संरक्षण देण्यासाठी गरमागरम सूपपेक्षा चांगले दुसरे काहीच नाही. हे सूप बनवायला वेळ कमी लागतो, साहित्यही अगदी साधे आणि घरातच उपलब्ध असते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांच्या पसंतीस उतरणारे हे हेल्दी सूप सकाळचा हलका पण पौष्टिक नाश्ता पूर्ण करते. ब्रोकोली सुप बनवण्यासाठी कोणते साहित्य लागते आणि कृती काय हे जाणून घेऊया. .ब्रोकोली सुप बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यब्रोकोलीमीठतेलपालक वाटाणाआलं लसूण कांदा हिरवी मिरची.ब्रोकोली सुप बनवण्याची कृतीसर्वात आधी पॅनमध्ये तेल गरम करा. नंतर त्यात आल, लसूण, कांदा, हिरवी मिरची, पाण्यात भिजवलेले बदाम,ब्रोकोली, मीठ चांगले भाजा. नंतर त्यात वाटाणा,पालक, पाणी टाका आणि चांगले वाफवा. नंतरमिक्सरमध्ये बारीक करा. नंतर पॅन गरम करुन मिश्रण त्यातटाका आणि काळे मिरे, मीठ टाकून उकळा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.