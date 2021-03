मशरूम स्पेगेटी माहितीय? ऐकायला अवघड पण खायला चांगली भारी

अहमदनगर ः इटालियन पास्ता ही एक डिश आहे, जी सर्वांनाच आवडते. पास्ता पाककृती स्वादिष्ट मानली जाते. चांगल्या पास्ताचे रहस्य घटक आणि सॉसमध्ये असते. अंडी आणि मलईचा एक अद्भुत मिशॅमॅश, कार्बनारा सॉस सामान्यत: मांस तयार करताना वापरला जातो. कार्बनारा सॉसमध्ये एक डिलाईट मशरूम स्पेगेटी रेसिपी आहे, जी पूर्णपणे मांसमुक्त आहे. ही मशरूम स्पॅगेटी पास्ता रेसिपी एक क्रीमी आश्चर्य आहे. जो कार्बोनेरा आहे आणि मिश्रित मसाले, मशरूम, भाज्या आणि बरेच चीज असं बरंचकाही असतं. कार्बोना हा शब्द कार्बन या शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ प्राचीन इटालियन बोली भाषेतील कोळसा आहे. कोळशाच्या निर्मात्यांचा संदर्भ घेण्यासाठी कार्बनचा वापर केला जात होता. ही पाककृती त्यांच्या समुदायामध्ये लोकप्रिय होती. ही रेसिपी कार्बनारा सॉसच्या तयारीपासून सुरू होते. मशरूम स्पॅगेटी कशी बनवायची, ही रेसिपी कार्बनारा सॉसच्या तयारीपासून सुरू होते. एका भांड्यात मलई, किसलेले चीज, अंडी, मीठ आणि मिरपूड घालून मिक्स करावे आणि बाजूला ठेवा, आता एक कढई गरम करून त्यात ऑलिव्ह तेल, कोरडी लाल तिखट, बडीशेप आणि कांदा घाला. सोनेरी होईपर्यंत शिजू द्या. . मशरूम, चुना, मीठ, मिरपूड आणि तयार कार्बन सॉसमध्ये मिक्स करावे, तसेच उकडलेले स्पॅगेटी घालावे, आवश्यक असल्यास मीठ घाला. स्प्रिंग कांद्याने सजावट करा आणि मग कार्बनारा सॉससह अनोखी मशरूम स्पॅगेटी रेसिपी शिजवून घ्या.

Web Title: Mushroom spaghetti is hard to hear but good to eat