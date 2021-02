तंदुरी चिकन सोडा ओ.. कधी तंदुरी वडापाववर ताव मारलाय का?

पुणे : तंदुरी शब्द ऐकला की आधी चिकन डोक्यात आलं असेल ना. तंदुरी चिकन सोडा ओ...कधी तंदुरी वडापाव खाल्ला आहे का? मेयोनिज आणि बट्टर लावून भट्टीवर भाजलेला गरम गरम चमचमीत वडापाव...आहाहा! तोंडाला पाणी नक्कीच सुटल असेल ना. मुळ वडापावच्या टेस्टला जराही धक्का न लावता चटकदार चव या तंदुरी वडापावला आहे. पुण्यातील प्रतिक इंगुलकर या तरुणाने हा तंदुरी वडापाव तयार केला आहे. आयटी कंपनीत काम करणाऱ्या नोकरी सोडून स्वत:च व्यवसाय उभा करण्यासाठी त्याने वडापाव विक्री सुरु केली. घरच्यांनी सुरवातील विरोध केला पण अखेर तंदुरी वडापावला मिळालेला प्रतिसाद पाहून अखेर त्याला पाठिंबा दिला. पौड रस्त्यावर शिवतीर्थ नगरमध्ये त्याने सुरवातीला हातगाडी लावून वडापावची गाडी सुरु केली.बर्गर, पिझ्झाच्या शर्यतीत वडापावला स्वत:ची ग्लोबल ओळख निर्माण करण्याची त्याला इच्छा होती. वडापावला थोडा हटके टिविस्ट देऊन तंदुर वडापावची विक्री सुरु केली. आज त्याचांकडे 6 प्रकारचे वेगवेगळे वडापावच्या व्हरायटी आहे. त्यात मुख्य आकर्षँण ठरतोय तो म्हणजे तंदुरी वडापाव. ग्राहकांचा त्याला उत्तम प्रतिसाद देखील मिळतोय.

Web Title: Must Try Tandoori Vadapav in Shivtirth Nagar Pune