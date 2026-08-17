Puranachi Dinda: पुरणपोळीपेक्षा हटके! नागपंचमीला नक्की करून पाहा पारंपरिक पुरणाची दिंड; नोट करा सोपी रेसिपी

महाराष्ट्रात सण-समारंभ आणि खास प्रसंगी बनवले जाणारे अनेक पारंपरिक पदार्थ आजही तितकेच लोकप्रिय आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे पुरण दिंडा! पुरणपोळीपेक्षा थोडा वेगळा, पण तितकाच स्वादिष्ट असा हा पदार्थ एकदा खाल्ला की पुन्हा पुन्हा करून पाहावासा वाटतो. बाहेरून मऊसर आवरण आणि आत गुळाची गोडी असलेलं खमंग पुरण… त्यावर साजूक तुपाची धार म्हणजे काय सांगावं! चला तर मग, अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी पुरण दिंड कशी बनवायची ते पाहूया..साहित्य :पुरणासाठी१ कप हरभरा डाळ१ ते १¼ कप पाणी१ ते १¼ टीस्पून हळद१ कप गूळ१ टीस्पून वेलची पूडजायफळ.आवरणासाठी१ कप गव्हाचे पीठचवीनुसार मीठ१ टीस्पून तेलआवश्यकतेनुसार पाणीइतरवाफवण्यासाठी केळीचे पान किंवा स्वच्छ सुती कापडसर्व्ह करण्यासाठी तूप.कृतीहरभरा डाळ भिजवा: १ कप हरभरा डाळ धुऊन ५-६ तास किंवा रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा.डाळ शिजवा: भिजलेली डाळ कुकरमध्ये घेऊन त्यात १ ते १¼ कप पाणी आणि हळद घाला. मध्यम आचेवर ३-४ शिट्ट्या करून डाळ मऊ शिजवून घ्या.पीठ मळा: १ कप गव्हाच्या पिठात मीठ आणि १ टीस्पून तेल घालून पुरीपेक्षा थोडं घट्ट पीठ मळा. तेल लावून ३० मिनिटं झाकून ठेवा.पुरण तयार करा: शिजलेली डाळ मॅश करून त्यात १ कप गूळ घाला. मिश्रण ७-८ मिनिटं शिजवा..चव वाढवा: पुरणात वेलची पूड आणि किसलेलं जायफळ घालून मिक्स करा. पुरण थोडं जाडसर ठेवा.दिंडे बनवा: पिठाचा छोटा गोळा घेऊन पुरीसारखा लाटा. त्यामध्ये पुरण भरून चारही बाजूंनी बंद करा.वाफवा: स्टीमरमध्ये पाणी गरम करून वर केळीचं पान किंवा सुती कापड ठेवा. त्यावर दिंडे ठेवून झाकण लावा.दिंडे शिजवा: मध्यम आचेवर १०-१५ मिनिटं वाफवून घ्या. त्यानंतर १० मिनिटं झाकून ठेवा.सर्व्ह करा: तयार पुरण दिंड्यावर तूप घालून गरमागरम सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.