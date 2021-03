महाशिवरात्रीला उपवास करताय? मग तयार करा हे पदार्थ

नागपूर : महाशिवरात्री गुरुवारी (ता. ११) आहे. या दिवशी अनेकजण उपवास करीत असतात. त्यामुळे प्रत्येकाच्या घरी उपवासाचे विविध प्रकार तयार करण्यात येतात. यामुळे उपवास करणाऱ्यासह न करणाऱ्यांनाही विविध प्रकारचे पदार्थ खायला मिळतात. यंदाच्या महाशिवरात्रीसाठी आम्ही तुमच्यासाठी उपवासाचे काही प्रकार घेऊन आलो आहे. चला तर जाणून घेऊया या पदार्थांविषयी... समक तांदळाची खीर (मुख्य सामग्री) समक तांदूळ अर्धा कप, एक लीटर दूध, बदाम, काजू आणि पिस्ता अर्धा कप चिरलेला, साखर, तूप अस करा तयार समक तांदूळ चांगले धुवा आणि थोडावेळ भिजू घाला. कुकरमध्ये तूप गरम करून तांदूळ घाला आणि हलके तळून घ्या. यानंतर दूध घाला आणि कुकरचे झाकण बंद करा. एक शिट्टी वाजवल्यानंतर गॅस कमी करा आणि कमी गॅसवर कमीतकमी दहा मिनिट शिजू द्या. दहा मिनिटांनंतर गॅस बंद करा आणि शिटी थंड होण्याची प्रतीक्षा करा. यानंतर कुकरचे झाकण उघडा आणि त्यात साखर आणि कोरडे फळ घाला. आता तुमची खीर तयार झाली. समक तांदूळ टिक्की (मुख्य सामग्री) एक वाटी समक तांदूळ, दोन उकडलेले बटाटे, मीठ, एक चम्मच काळी मिरी, एक हिरवी मिरची, एक कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर व तूप. अस करा तयार समक भात थोडावेळ पाण्यात भिजू घाला काही वेळांनी पाणी काढून घ्या. त्यात सर्व साहित्य मिसळा आणि पेस्ट तयार करा. हे मिश्रण टिक्कीचे आकार देऊन टिक्की तयार करा. गरम करण्यासाठी गॅसवर नॉन-स्टिक पॅन ठेवा आणि त्यात थोडे तूप घाला. एक-एक करून टिक्की घाला आणि गॅसवर मंद होऊ द्या. टिक्की दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्या. यानंतर एका प्लेटमध्ये काढून हिरव्या चटणी बरोबर सर्व्ह करा. समक तांदूळ खिचडी एक वाटी समक तांदूळ, भाजलेले शेंगदाणे, दोन चम्मच तूप, बटाटे, मीठ, दही, अर्धा चम्मच जिरे, दहा ते पंधरा कढीपत्ता व पाणी. अशी करा तयार समक भात थोडावेळ धुऊन भिजवा. यानंतर कुकरमध्ये तूप गरम करून त्यात जिरे आणि इतर मसाले घाला. शेंगदाणे सोनेरी होईपर्यंत कढीपत्ता आणि शेंगदाणे मिक्स करा. बटाटे, रॉक मीठ आणि मसाले घाला आणि चांगले मिक्स करा. यानंतर समक तांदूळ, दही आणि पाणी घालून दोन शिटी होईपर्यंत शिजवा. यानंतर गॅस कमी करा. कुकरची स्टीम थंड झाल्यावर हिरव्या कोथिंबिरीने सजून गरम सर्व्ह करा. वरून त्यात लिंबाचा रस देखील घालू शकता.

