सफरचंद कोसांबरी कधी खाल्ली का? अशी तयार करा घरी

नागपूर : आपल्यापैकी अनेकांना सफरचंद आवडत असतो. रात्री जेवण झाल्यानंतर अनेकजण याचा आनंद घेत असतात. तसेच अनेकांनी सफरचंदाचा जूसही पिलेला आहे. याची चव एकदम छान असते. तसेही फ्रुट खाणे आरोग्यासाठी चांगले असते. आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे सफरचंद कोसांबरी. याचा तुम्ही स्नॅक म्हणून आस्वाद घेऊ शकता. हे दक्षिण भारतातील हा एक विशेष पदार्थ आहे. कोसांबरीमध्ये नारळ घातला की चव आणखीनच वाढते. कढीपत्ता आणि मोहरीचे दाणे टाकून तडका दिल्याशिवाय कोसांबरी तयार होत नाही. घरी ही रेसिपी कशी तयार केली जाऊ शकते ते पाहूया. ही केवळ एक स्वादिष्ट स्नॅक रेसिपीच नाही तर आरोग्याच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे. कारण, त्यात बरीच फळे आणि पोषक समृद्धी डाळ टाकली जातात. ज्यामुळे ते आरोग्यासाठी फायदेशीर होते. मुख्य सामग्री दोन चिरलेला सफरचंद, एक चमचा मूग डाळ, एक चमचा उडीद डाळ, एक चमचा सूर्यफूल तेल, एक चमचा मोहरी, जिर, चिरलेले काजू, चिमूटभर हिंग, दोन कप किसलेले नारळ, डाळिंब, चिरलेली कोथिंबीर, दोन हिरव्या मिरच्या, लिंबाचा रस, मीठ व कढीपत्ता. अशी करा तयार एका भांड्यात तूप घ्या, तूप गरम झाल्यानंतर जिरे, वाफवलेल्या मोहरी, हिंग, उडीद डाळ, चणा डाळ, शेंगदाणे, कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि थोडे मीठ घाला. कोसंबी तयार झाल्यानंतर बाजूला ठेवा. आता एक मोठ्या वाट्यात चिरलेले सफरचंद, नारळ व डाळिंबाच्या बिया टाका. याला चांगले मिक्स करून मिश्रणात मोहरी टाका. दोन ते तीन चिमूटभर मीठ घाला. नंतर त्यात दोन ते तीन चमचे लिंबाचा रस टाका. आता सर्व साहित्य चांगले मिक्स करा. पूर्वी तयार केलेल्या तडका टाका आणि हिरव्या कोथिंबिरीने सजून सर्व्ह करा.

