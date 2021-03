चला, सोप्या पद्धतीने घरीच तयार करू या गोड पदार्थ

नागपूर : काही लोक खाण्याचे शौकीन असतात. प्रत्येकवेळी खातच राहावे असे त्यांना वाटत असते. मात्र, प्रत्येकाची ही वेगवेगळी असते. कोणाला गोड आवळते तर कोणाला तिखट खायला आवडते. कोणा जेवणानंतर चटपटा खातो तर कुणाला गोड खायला आवडते. तुम्हालाही गोड खायला आवडत असेल तर घरी हे तयार करून पहा. असे बरेच लोक आहेत जे मिठाई खरेदी करतात आणि फ्रीजमध्ये ठेवतात. जेणेकरून जेवणानंतर किंवा दुसऱ्या दिवशी ते गोड काहीतरी खाऊ शकतील. परंतु, तुम्हाला बाजारातील गोड पदार्थ खायच नसेल तर तुम्ही घरच्या घरी अगदी कमी वेळात हे पदार्थ तयार करू शकता. चला तर जाणून घेऊया ते कसे... पनीरचे लाडू पनीरचे लाडू तयार करण्यासाठी तीनशे ग्राम पनीर, दोन चमचा नारळ पावडर, एक वाटी साखर, अर्धा चमचा वेलची पावडर, अर्धा चमचा दुधाची भुकटी, दोन चमचे ड्रायफ्रूट्स व अर्धा चमचा तूप. बनविण्याची पद्धत सर्वप्रथम पनीरला मिक्सरमध्ये टाकून किसून घ्या आणि ते एका पात्रात घ्या. दुसऱ्या भांड्यात तूप गरम करून पनीर टाका आणि मध्यम आचेवर ठेवून तळा. मिक्सरमध्ये समान साखर आणि वेलची पूड मिसळा. आता भाजलेल्या चीझमध्ये साखर-वेलची पूड मिश्रण घाला आणि चार ते पाच मिनिटे तळून घ्या. थोड्या वेळाने कोरडे फळे बारीक चिरून घ्या आणि तयार झालेल्या मिश्रणामध्ये नारळ पावडर मिसळा आणि लाडूच्या आकारात बनवा. ओट्सचे लाडू दोन कप ओट्स, अर्धा चमचा वेलची पावडर, अर्धा कप खजूर, अर्धा चमचा मनुका, एक चमचा तूप, अर्धा किसलेला नारळ, दोन चमचे ड्रायफ्रूट व पाऊन कप दूध. बनविण्याची पद्धत प्रथम कढईत तूप गरम करा आणि त्यात ओट्स घालून तळा. आता मिक्सरमध्ये ड्रायफ्रूट्स, ओट्स, गुड, खजूर आणि इतर साहित्य घाला आणि खरखरीत किसून भांड्यात टाका. आता हाताला तूप लावा आणि मिश्रणातून बाहेर काढा. आता लाडू गोल आकारात तयार करा. आपण हा लाडू काही दिवस ठेवू शकतो. चण्याची बर्फी चण्याची बर्फी तयार करण्यासाठी दोनशे ग्राम हरभरा, तीनशे ग्राम मावा, थोड तूप, दोन वाटी साखर व दूध एक कप. बनविण्याची पद्धत सर्वप्रथम हरभरा भाजून साल काढा. यानंतर हरभरा मिक्सरमध्ये घालून बारीक करा. आता कढईत तूप गरम करून त्यात मावा आणि साखर घालून थोडावेळ तळून घ्या. थोड्या वेळाने चणा पावडर आणि इतर साहित्य घालून थोडावेळ शिजवून गॅस बंद करून प्लेटमध्ये काढून तो पसरवा. थंड झाल्यावर ते बर्फीच्या आकारात कापून सर्व्ह करा.

Web Title: Nagpur news Lets make these sweets at home in a simple way