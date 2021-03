फूड स्टोरेज खरेदी करण्याचा विचार करताय? मग ही बातमी वाचा

नागपूर : प्रत्येकाच्या घरी महिनाभर पुरेल इतका किराणा सामान साठवून ठेवला जातो. महिनाच्या शेवटी कोणत्याही प्रकारची अडचण होऊ नये हा त्यामागचा उद्देश असतो. मग प्रश्न निर्माण होतो सामान कशात ठेवायचं. अशावेळी अनेकजण प्लॅस्टिक, काचेचे भांडे किंवा स्टीलच्या भांड्यात सामान ठेवतात. घरी सामान सजवून ठेवण्याचा प्रत्येक महिलेचा प्रयत्न असतो. कधीकधी फ्रिजमध्ये उरलेले अन्न साठवून ठेवतात. तर कधी चिरलेली भाजीपाला साठवत असतात. आपल्याला आपल्या स्वयंपाकघरासाठी योग्य कंपार्टमेंट्स निवडायचे असतील तर आम्ही आपल्याला काही टिप्स सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया स्टोरेज कंटेनर कसे निवडले पाहिजे. आकारानुसार कंटेनर निवडा स्वयंपाकघरातील कंटेनर निवडण्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचं आहे डब्ब्याचा आकार. कंटेनर निवडण्यापूर्वी कार्टनचा आकार लक्षात ठेवा. खूप मोठ्या आकाराचा बॉक्स निवडल्यास स्वयंपाकघरातही जागा कमी होते आणि स्वयंपाकघरही अव्यवस्थित दिसते. जर तुम्ही डाळीसाठी कॅन निवडत असाल तर एक किंवा दोन किलोपेक्षा जास्त कॅन निवडू नका. याशिवाय मसाल्याच्या डब्यात जास्तीत जास्त दोनशे ग्रॅम ठेवा आणि स्वयंपाकघरात अशा जागेची व्यवस्था करा जिथून आपण ते सहज उचलू शकता. ग्लास किंवा प्लॅस्टिक कंटेनर ग्लास किंवा प्लॅस्टिकचे कंटेनर स्वयंपाकघरांसाठी नेहमीच चांगले असतात. कारण, ते पारदर्शक असतात आणि त्यामध्ये गोष्टी दृश्यमान असतात. नेहमी त्याच डिझाइनचे कंटेनर स्वयंपाकघरात ठेवण्याचा प्रयत्न करा. जे स्वयंपाकघर व्यवस्थित दिसेल. जर आपल्याला असे वाटत असेल की काचेच्या कंटेनरची काळजी घेणे थोडे अवघड आहे, तर आपण प्लॅस्टिकचे कंटेनर निवडा. कारण, ते पडल्यास त्वरित मोडत नाही. एअर टाइट कंटेनर निवडण्याचा नेहमीच प्रयत्न करा. जेणेकरून त्यात ठेवलेले सामान लवकर खराब होणार नाही. स्लीकचे भांडे कंपार्टमेंट्सची स्लिम डिझाइन स्टोरेजसाठी नेहमीच एक उत्तम पर्याय असतो. कमी जागी जास्त वस्तू ठेवण्यासाठी हा सर्वांत चांगला पर्याय आहे. आपण कंटेनर खरेदी करता तेव्हा पातळ डिझाईन्स खरेदी करा. ते कमी जागेत सहज मावतात. पातळ डिझाइनचे डिब्बे देखील सुंदर दिसतात. आधुनिक पद्धतीने स्वयंपाकघर सजवण्यासाठी चांगले दिसतात. चांगल्या प्रतीचे प्लॅस्टिक निवडा जेव्हा कॅन खरेदी करता तेव्हा चांगले प्लॅस्टिकचे खरेदी करा. कारण, खराब प्लॅस्टिकचे डबे अन्न सामग्री देखील खराब करू शकतात. बऱ्याच वेळा खराब प्लॅस्टिकच्या बॉक्समध्ये साठवलेल्या अन्नाचा वास त्वरित येऊ लागतो. कंटेनर निवडताना नेहमी मायक्रोवेव्ह सेफ व रेफ्रिजरेटर सुरक्षित असले पाहिजेत हे नेहमी लक्षात ठेवा. फ्रीजसाठीही कंटेनर आपण बरेचदा फ्रीजमध्ये वस्तू ठेवत असतो. तुम्ही फ्रीजसाठी कंटेनर घेत असाल तर समान रंग आणि डिझाइनचे पारदर्शक भाग निवडण्याचा प्रयत्न करा. फ्रीजसाठी छोटे डब्बे निवडा जेणेकरून ते जास्त जागा घेणार नाही. फ्रिजसाठी नेहमीच हवाबंद कंटेनर खरेदी करा.

