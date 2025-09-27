Morning Breakfast Recipe: यंदा नवरात्रीत झटपट बनवा उपवासाचे भजे, सोपी आहे रेसिपी

नवरात्रीच्या उपवासात झटपट तयार होणारे उपवासाचे भजे बनवा.हा पदार्थ घरातील सर्वांना आवडले. तसेच बनवायला देखील सोपा आहे. Easy vrat-friendly bhajis for breakfast: नवरात्रीच्या उत्सवात उपवास करताना स्वादिष्ट आणि सात्विक पदार्थ खाण्याची इच्छा प्रत्येकालाच असते. यंदा नवरात्रीत तुमच्या सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट तयार होणारे उपवासाचे भजे नक्की ट्राय करा. ही सोपी रेसिपी बनवायला सोपी असून कमी वेळेत तयार होते. नवरात्रीच्या व्यस्त दिवसांमध्ये हे भजे तुमचा वेळ वाचवतात आणि उपवासाला स्वादिष्ट बनवतात. चला या नवरात्रीत उपवासाचे भजे कसे बनवावे हे जाणून घेऊया. .उपवासाचे भजे बनवण्यासाठी लागणारे साहित्यबटाटेभगर पीठमीठहिरव्या मिरच्यातेल.उपवासाचे भजे बनवण्याची कृतीउपवासाचे भजे बनवण्यासाठी सर्वात आधी दोन बटाटे किसून घ्यावे. नंतर भगरचे पीठ त्यात मिसळावे. नंतर त्यात हिरव्या मिरच्या आणि मीठ मिसळा. हाताने सर्व साहित्य एकत्र करा. नंतर कढईत ते गरम करा आणि भजे तळून घ्या. उपवासाचे भजे तयार आहे. .Navratri 2025 Fast Recipe: उपवासाचे सँडविच कधी ट्राय केलय? नवरात्रीच्या उपवासामध्ये नक्की बनवा, सोपी आहे रेसिपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.