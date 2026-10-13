फूड

Sabudana Fruit Custard: थोड्याच साहित्यात बनवा 'साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड'; नवरात्रीच्या उपवासाला मिळेल गोड ट्विस्ट!

Navratri Fasting Recipes: उपवासासाठी कमी साहित्यात बनवा थंडगार साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड! दूध, केशर, वेलची आणि आवडत्या फळांपासून तयार करा सोपी रेसिपी.
Sabudana Fruit Custard

Sabudana Fruit Custard

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Navratri fasting sweet dish: नवरात्रीच्या उपवासासाठी काहीतरी गोड, चविष्ट आणि झटपट बनवायचंय? मग ट्राय करा थंडगार साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड! साबुदाणा, दूध, केशर, वेलची आणि आवडीच्या फळांपासून तयार होणारी ही रेसिपी चवीला अप्रतिम लागते. उन्हाळ्यातच नाही, तर नवरात्रीतही गोड खाण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हा एक छान पर्याय आहे.

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