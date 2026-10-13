Sabudana Fruit Custard: थोड्याच साहित्यात बनवा 'साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड'; नवरात्रीच्या उपवासाला मिळेल गोड ट्विस्ट!

Navratri fasting sweet dish: नवरात्रीच्या उपवासासाठी काहीतरी गोड, चविष्ट आणि झटपट बनवायचंय? मग ट्राय करा थंडगार साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड! साबुदाणा, दूध, केशर, वेलची आणि आवडीच्या फळांपासून तयार होणारी ही रेसिपी चवीला अप्रतिम लागते. उन्हाळ्यातच नाही, तर नवरात्रीतही गोड खाण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हा एक छान पर्याय आहे..साहित्य१/४ कप साबुदाणा५०० मिली दूध१ टेबलस्पून तूपचवीनुसार साखर किंवा मधथोडे केशर१/४ टीस्पून वेलची पूडआवडीनुसार सफरचंद, डाळिंब, केळी, स्ट्रॉबेरी किंवा इतर फळांचे तुकडे.साबुदाणा फ्रूट कस्टर्ड बनवण्याची कृतीसाबुदाणा भिजवा: साबुदाणा स्वच्छ धुऊन रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा. दुसऱ्या दिवशी त्यातील अतिरिक्त पाणी काढून टाका.साबुदाणा परतून घ्या: कढईत तूप गरम करून त्यात भिजवलेला साबुदाणा घाला. साबुदाणा पारदर्शक होईपर्यंत मंद ते मध्यम आचेवर परतून घ्या.दूध घालून शिजवा: आता कढईत ५०० मिली दूध घाला. मध्यम आचेवर सतत हलवत दूध गरम करा. दूध थोडे घट्ट होऊन हलकी उकळी येईपर्यंत शिजवा..गोडवा आणि सुगंध वाढवा: त्यात चवीनुसार साखर किंवा मध, थोडे केशर आणि वेलची पूड घाला. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिसळून घ्या. मध वापरणार असल्यास मिश्रण थंड झाल्यावर घाला.थंड करण्यासाठी ठेवा: तयार मिश्रण गॅसवरून उतरवून पूर्णपणे थंड होऊ द्या. त्यानंतर साधारण एक तास फ्रिजमध्ये ठेवा.फळे घालून सर्व्ह करा: फ्रिजमधून कस्टर्ड बाहेर काढा. त्यात आवडीची ताजी फळे घालून हलक्या हाताने मिसळा आणि थंडगार सर्व्ह करा..टिपफळे सर्व्ह करण्याच्या एकदम आधी घातली, तर त्यांची चव आणि ताजेपणा टिकून राहतो. उपवासासाठी बनवत असाल, तर तुमच्या उपवासाच्या नियमांनुसार साहित्य निवडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.