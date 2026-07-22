Tomato Paratha: कधी खाल्लाय का टोमॅटो पराठा? 20 मिनिटांत तयार होणारी ही रेसिपी आज नक्की ट्राय करा

रोजच्या नाश्त्यात काहीतरी वेगळं खायचं असेल, तर टोमॅटो पराठा हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. बटाट्याच्या पराठ्यासारखाच हा पराठाही अतिशय चविष्ट लागतो. रसाळ टोमॅटो, कांदा आणि मसाल्यांचा सुगंध यामुळे हा पराठा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना नक्की आवडेल. सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी किंवा मुलांच्या डब्यासाठीही हा पराठा योग्य आहे. विशेष म्हणजे हा पराठा कमी वेळात तयार होतो..साहित्य२ कप गव्हाचे पीठ४ बारीक चिरलेले टोमॅटो१-२ बारीक चिरलेले कांदे२ टीस्पून आलं-लसूण पेस्ट१ टीस्पून जिरे१ टीस्पून काश्मिरी लाल तिखट१/२ टीस्पून हळद१/२ टीस्पून गरम मसाला१ टीस्पून कसुरी मेथी२ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर१/२ टीस्पून ओवाआवश्यकतेनुसार तेलचवीनुसार मीठ.Beet Kabuli Chana Tikki Recipe: रोजच्या नाश्त्याचा कंटाळा आलाय? आजच ट्राय करा 'बीट-काबुली चणा टिक्की'.टोमॅटो पराठा बनवण्याची कृतीसर्वप्रथम टोमॅटो आणि कांदा बारीक चिरून घ्या. कढईत ३-४ टीस्पून तेल गरम करा. त्यात जिरे आणि कसुरी मेथी घालून काही सेकंद परता.यानंतर आलं-लसूण पेस्ट आणि चिरलेला कांदा घालून कांदा मऊ होईपर्यंत परता.आता त्यात चिरलेले टोमॅटो घालून चांगले शिजवा. टोमॅटो आणि कांदा मऊ झाल्यावर चमच्याने थोडे मॅश करा.गॅस मंद करून त्यात हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ घाला. सर्व मिश्रण एकजीव होईपर्यंत परता. तयार मिश्रण एका भांड्यात काढून पूर्ण थंड होऊ द्या..एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचे पीठ घ्या. त्यात ओवा, चिरलेली कोथिंबीर आणि चिमूटभर मीठ घालून मिसळा.आता थंड झालेले टोमॅटोचे मिश्रण पिठात घालून मऊसर पीठ मळून घ्या. आवश्यक वाटल्यास थोडे पाणी वापरा.तवा गरम करून पिठाचे समान गोळे तयार करा. प्रत्येक गोळ्याचा जाडसर पराठा लाटा.गरम तव्यावर पराठा दोन्ही बाजूंनी भाजा. वरून थोडे तेल किंवा तूप लावून सोनेरी आणि खमंग होईपर्यंत शेकून घ्या..Rice Chilla: सोमवारच्या घाईगडबडीत 10 मिनिटांत बनवा मऊ, टेस्टी आणि हेल्दी तांदळाचा चिला; नाश्त्याची चिंता होईल दूर!.सर्व्हिंग टिपगरमागरम टोमॅटो पराठा हिरवी चटणी, दही, लोणचे किंवा बटरसोबत सर्व्ह करा. हा पराठा मुलांच्या डब्यासाठीही उत्तम पर्याय आहे आणि प्रवासातही सहज नेता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.