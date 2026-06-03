No-Cook Breakfast Recipes: सकाळी वेळ नाही? मग गॅसशिवाय ५ मिनिटांत तयार होणारे ७ झटपट आणि हेल्दी नाश्ते लगेच लिहून घ्या

तुमच्याकडे सकाळी वेळ कमी असतो, गॅस पेटवण्याचीही इच्छा नसते आणि तरीही पोटभर, पौष्टिक नाश्ता हवा असतो? मग काळजी करू नका. काही सोपे पदार्थ असे आहेत, जे अगदी काही मिनिटांत तयार होतात आणि शरीराला दिवसभरासाठी आवश्यक ऊर्जा देतात. फळे, दही, सुकामेवा आणि अंकुरित धान्यांचा वापर करून बनणारे हे नाश्त्याचे पदार्थ चवदार तर आहेतच, शिवाय आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहेत. जाणून घेऊया असे ७ नो-स्टोव्ह ब्रेकफास्ट पर्याय..१. फळं आणि दहीएका बाऊलमध्ये दही घ्या. त्यावर केळी, सफरचंद, बेरी किंवा आवडीची इतर फळं कापून घाला. थोडंसं मध आणि वरून बदाम, अक्रोड किंवा बिया घालून लगेच खा.२. पीनट बटर-केळी सँडविचब्रेडच्या दोन स्लाइसवर पीनट बटर लावा. त्यावर केळीचे पातळ काप ठेवा आणि दुसरी स्लाइस ठेवून सँडविच तयार करा. हा नाश्ता पोटभर आणि प्रोटीनयुक्त असतो..Protein-Rich Sprouts Chaat Without Oil: रोजच्या स्प्राउट्स चाटला द्या अजून हेल्दी ट्विस्ट; तेलाशिवाय तयार करा हा पौष्टिक नाश्ता.३. मोड आलेल्या कडधान्यांची कोशिंबीरमोड आलेले मूग एका बाऊलमध्ये घ्या. त्यात बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो, लिंबाचा रस, मीठ आणि थोडे मसाले घालून चांगले मिसळा. काही मिनिटांत तयार होणारा हा पौष्टिक नाश्ता आहे.४. झटपट पोहेपोहे एक-दोन मिनिटे पाण्यात भिजवून मऊ करून घ्या. त्यात कांदा, शेंगदाणे, कढीपत्ता, मीठ आणि लिंबाचा रस घालून मिसळा. गॅसशिवाय तयार होणारा हा चवदार पर्याय आहे..५. चिया पुडिंगएका बाऊलमध्ये चिया बिया आणि दूध एकत्र मिसळा. हे मिश्रण काही तास किंवा रात्रीभर ठेवून द्या. सकाळी त्यात मध आणि फळं घालून खा. फायबर आणि ओमेगा-३ने भरलेला हा उत्तम नाश्ता आहे.६. म्युसली आणि दूध किंवा दहीबाऊलमध्ये म्युसली घ्या. त्यात दूध किंवा दही घाला. वरून चिरलेली फळं टाकून सर्व साहित्य एकत्र मिसळा. हा नाश्ता झटपट तयार होतो आणि पोट बराच वेळ भरलेलं ठेवतो..Crispy Potato Chilla Recipe: पोहे, उपमा खाऊन कंटाळलात? मग नाश्त्यासाठी झटपट बनवा कुरकुरीत आणि चविष्ट बटाटा चिल्ला.७. ड्रायफ्रूट्स आणि सुकामेवा बाऊलबदाम, अक्रोड, खजूर आणि मनुका एका बाऊलमध्ये घ्या. खजूराचे छोटे तुकडे करून सर्व साहित्य नीट मिसळा. हा साधा पण ऊर्जा देणारा नाश्ता आहे.व्यस्त सकाळीही नाश्ता टाळण्याची गरज नाही. हे ७ सोपे आणि पौष्टिक नो-स्टोव्ह ब्रेकफास्ट पर्याय काही मिनिटांत तयार होतात आणि दिवसाची सुरुवात हेल्दी पद्धतीने करण्यास मदत करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.