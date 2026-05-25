सकाळच्या गडबडीतही फिट राहण्यासाठी झटपट, हेल्दी आणि एनर्जीने भरलेला पीनट-बटर-बनाना रॅप, ५ मिनिटांत होतो तयार

5-Minute Healthy Breakfast Idea for Busy Mornings: कधी कधी सकाळचा नाश्ता "परफेक्ट" असण्यापेक्षा "झटपट आणि हातात घेऊन जाण्यासारखा" असला तरी पुरेसा असतो. अशाच वेळी कमी मेहनतीत ऊर्जा देणारा आणि चविष्ट असा एक भन्नाट पर्याय म्हणजे पीनट बचर बनाना रॅप (Peanut Butter Banana Wrap).हा नाश्ता फक्त 2–3 मिनिटांत तयार होतो आणि दिवसाची सुरुवात प्रोटीन, नैसर्गिक गोडवा आणि भरपूर एनर्जीने करतो..साहित्य1 पोळी 2 टेबलस्पून पीनट बटर (peanut butter)1 पिकलेलं केळं½ टीस्पून दालचिनी पावडर (ऐच्छिक)1 टीस्पून मध (ऐच्छिक, अधिक गोडवा हवा असल्यास).कृतीसर्वप्रथम पोळी स्वच्छ पसरवून घ्या.त्यावर सम प्रमाणात पीनट बटर लावा, जेणेकरून संपूर्ण पृष्ठभाग झाकला जाईल.मधोमध सोललेलं केळं ठेवा.आवड असल्यास थोडी दालचिनी पावडर आणि मध भुरभुरवा.आता पोळी घट्ट गुंडाळून wrap तयार करा.हवं असल्यास मधोमध कापून सर्व्ह करा किंवा तसंच हातात घेऊन खा.