Oats-Paneer Dosa: प्रोटीन आणि फायबरचा पॉवरहाऊस! वजन कमी करायचं असेल तर डाएटमध्ये नक्की अॅड करा ओट्स-पनीर डोसा

सकाळच्या नाश्त्यात काहीतरी चविष्ट आणि पोटभर खायचं असेल, तर ओट्स आणि पनीर डोसा नक्की करून पाहा. ओट्समुळे शरीराला भरपूर फायबर मिळते, तर पनीरमुळे प्रोटीन मिळते. त्यामुळे हा डोसा खाल्ल्यानंतर पोट बराच वेळ भरलेलं राहते. कमी वेळात तयार होणारा हा पौष्टिक डोसा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडू शकतो..साहित्य1 कप ओट्स1/2 कप रवा1/2 कप दही1 कप किसलेले पनीर1 हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)2 टेबलस्पून कोथिंबीर (बारीक चिरलेली)चवीनुसार मीठआवश्यकतेनुसार पाणी1 टीस्पून तेल.कृतीओट्स मिक्सरमध्ये बारीक वाटून पावडर तयार करा.एका भांड्यात ओट्सची पावडर, रवा, दही आणि मीठ घालून एकत्र करा. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून डोशाच्या पिठासारखे मिश्रण तयार करा.हे पीठ 10 ते 15 मिनिटे झाकून ठेवा.दुसऱ्या भांड्यात किसलेले पनीर, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि थोडे मीठ मिसळून सारण तयार करा..तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल लावा. तयार पीठ पातळ पसरून डोसा बनवा.डोसा अर्धवट शिजल्यावर त्यावर पनीरचे सारण पसरवा.डोसा दुमडून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.गरमागरम ओट्स-पनीर डोसा हिरवी चटणी किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.