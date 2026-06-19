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कॉफीप्रेमींनो, एकदा तरी ट्राय करा संत्र्याचा रस आणि कॉफीचा हटके कॉम्बो! लगेच नोट करा रेसिपी

Viral Orange Juice Coffee Recipe: संत्र्याचा रस आणि कॉफीचा अनोखा मिलाफ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, ही ट्रेंडी रेसिपी घरी कशी बनवायची ते जाणून घ्या.
Viral Orange Juice Coffee Recipe

Viral Orange Juice Coffee Recipe

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

आजकाल सोशल मीडियावर ऑरेंज ज्यूस कॉफीचा ट्रेंड जोरात सुरू आहे. संत्र्याच्या रसाची आंबट-गोड चव आणि कॉफीची किंचित कडवट चव यांचे मिश्रण अनेकांना आवडत आहे. काही जणांना हा अनोखा कॉम्बिनेशन खूप चविष्ट वाटतो, तर काहींना तो अजिबात पसंत पडत नाही. पण ज्या लोकांना सकाळी नाश्त्याला कॉफी प्यायला आवडते त्यांच्यासाठी कॉफीमध्ये काहीतरी टेस्ट करायची असेल तर हा बेस्ट ऑप्शन आहे.

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