Paneer Bhurji Toast Recipe: मुलं डबा पूर्ण संपवतील! कमी वेळात बनवा चटपटीत पनीर भुर्जी टोस्ट; रेसिपी आहे अगदी सोपी!

Quick Kids Lunchbox Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी रोज काय बनवायचं, हा प्रश्न अनेकदा पडतो. काहीतरी चविष्ट, झटपट आणि पोटभर खायला मिळालं तर दिवसाची सुरुवातही मस्त होते. अशावेळी पनीर भुर्जी टोस्ट हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. कुस्करलेलं पनीर, कांदा, टोमॅटो आणि मसाल्यांची चटपटीत भुर्जी तयार करून ती कुरकुरीत होल-ग्रेन टोस्टवर सर्व्ह केली जाते. प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स आणि चांगली टेक्स्चर असलेला हा नाश्ता कमी वेळात तयार होतो..साहित्य१ कप पनीर१ मध्यम कांदा, बारीक चिरलेला१ मध्यम टोमॅटो, बारीक चिरलेला१-२ हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेल्या१/४ टीस्पून हळद१/२ टीस्पून लाल तिखट१/२ टीस्पून गरम मसालाचवीनुसार मीठ१ टीस्पून तेल किंवा तूप२-४ स्लाइस होल-ग्रेन/ब्राउन ब्रेडकोथिंबीर, बारीक चिरलेली.कृतीसर्वप्रथम पनीर हाताने किंवा चमच्याने चांगले कुस्करून घ्या.कढईत तेल किंवा तूप गरम करून त्यात कांदा आणि हिरवी मिरची घाला. कांदा मऊ होईपर्यंत परता.त्यात चिरलेला टोमॅटो घालून तो मऊ होईपर्यंत शिजवा.आता हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून मसाला व्यवस्थित मिसळा..कुस्करलेले पनीर घालून सर्व साहित्य एकत्र करा आणि २-३ मिनिटे परता. पनीर जास्त वेळ शिजवू नका, त्यामुळे ते कोरडे होऊ शकते.शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा.ब्रेड स्लाइस टोस्ट करून त्यावर गरमागरम पनीर भुर्जी पसरवा.पनीर भुर्जी टोस्ट तयार! सकाळच्या नाश्त्यासाठी हा झटपट आणि प्रोटीनयुक्त पर्याय सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.