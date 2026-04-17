Quick & Protein-Rich Breakfast : सकाळच्या घाईत 10 मिनिटांत बनवा 'पनीर स्टफ्ड मूग डाळ चिला'! हेल्दी अन् टेस्टी नाश्त्याचा बेस्ट कॉम्बो

सकाळच्या घाईत काहीतरी झटपट, पण तरीही पौष्टिक आणि चविष्ट खायचं असेल तर मूग डाळ चिला हा नेहमीच परफेक्ट पर्याय ठरतो. बाहेरून हलकासा कुरकुरीत, आतून मऊ आणि त्यात क्रीमी पनीरची टेस्टी फिलिंग. हा साधा वाटणारा पदार्थ तुमचं पोट जास्त काळासाठी भरलेलं ठेवतो. कमी वेळात तयार होणारा, पण पोटभर आणि एनर्जी देणारा हा चिला फक्त ब्रेकफास्टपुरता मर्यादित नाही, तर कधीही खाल्ला तरी मन आणि पोट दोन्ही खुश करतो. मग लगेच लिहून घ्या रेसिपी..मूग डाळ चिलासाठी लागणारे साहित्यबॅटरसाठी:1 कप मूग डाळ (2–3 तास भिजवलेली)1–2 हिरव्या मिरच्या1 इंच आलेचवीनुसार मीठथोडं पाणी (बॅटर बनवण्यासाठी).पनीर फिलिंगसाठी:1 कप किसलेलं किंवा कुस्करलेलं पनीर1 छोटा कांदा (बारीक चिरलेला)2 टेबलस्पून कोथिंबीरचवीनुसार मीठ½ टीस्पून जिरेपूड½ टीस्पून लाल तिखट किंवा काळी मिरी (ऐच्छिक)थोडं चाट मसाला (ऐच्छिक)थोडं तेल किंवा तूप.चिला बॅटर कसा तयार करायचाभिजवलेली मूग डाळ स्वच्छ धुऊन घ्या. त्यात हिरवी मिरची आणि आले घालून मिक्सरमध्ये एकसारखे, गुळगुळीत पीठ तयार करा. हे पीठ ना खूप घट्ट, ना खूप पातळ, तर ओतता येईल इतकं मध्यम घट्टपणाचं ठेवा. नंतर चवीनुसार मीठ मिसळा.पनीर फिलिंग तयार करणंकुस्करलेल्या पनीरमध्ये चिरलेला कांदा, कोथिंबीर, मीठ, जिरेपूड आणि तिखट घालून सर्व नीट मिक्स करा. हे मिश्रण हलकं मसालेदार आणि क्रीमी चव देणारं असतं, जे चिल्लाच्या आत उत्तम लागतं..चिला बनवण्याची पद्धत- नॉन-स्टिक तवा तापवून त्यावर थोडंसं तेल पसरवा. - एक डाव पीठ तव्यावर टाकून ते गोलाकार पसरवा. मध्यम आचेवर चिला व्यवस्थित शिजू द्या.- चिला अर्धवट शिजल्यानंतर त्याच्या मध्यभागी पनीरचे सारण भरा. - नंतर चिला दुमडून घ्या आणि दोन्ही बाजूंनी सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत शिजवा. - अधिक कुरकुरीत होण्यासाठी थोडे तेल किंवा तूप लावा.- हा चिला हिरव्या चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा दहीसोबत छान लागतो..परफेक्ट चिलासाठी टिप्सबॅटरची घट्टपणा मध्यम ठेवा, तो खूप पातळ होऊ देऊ नकातवा सदैव मध्यम आचेवरच ठेवापनीर फिलिंग जास्त ओलसर ठेवू नकाचिल्ला पलटताना काळजी घ्या, नाहीतर तुटू शकतोबॅटर आधीच तयार करून फ्रिजमध्ये ठेवू शकता.