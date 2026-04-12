Quick & Healthy Weekend Breakfast: रविवारच्या स्लो मॉर्निंगसाठी परफेक्ट; १० मिनिटांत बनवा हेल्दी बनाना-ओट्स पॅनकेक्स

Sunday Special Breakfast Recipes : रविवार म्हणजे निवांतपणे, आरामात घालवायचा दिवस. या दिवशी सगळंच थोडं स्लो असतं—ना अलार्मची घाई, ना कामाचं टेन्शन. हातात गरम चहा किंवा कॉफी घेऊन शांतपणे दिवसाची सुरुवात करताना, किचनमध्ये काहीतरी टेस्टी बनवण्याची मजाच वेगळी असते. अशा शांत आणि रिलॅक्स सकाळीसाठी हलका, हेल्दी आणि पटकन तयार होणारा नाश्ता मिळाला, तर दिवसाची सुरुवात आणखी छान होते. तर चला, बनाना-ओट्स पॅनकेकची सोपी आणि हेल्दी रेसिपी पाहूया..साहित्य2 पिकलेली केळी1 कप ओट्स2 अंडी1/2 टीस्पून दालचिनी पावडरचिमूटभर मीठ (ऐच्छिक)शिजवण्यासाठी थोडंसं तेल किंवा बटर.कृतीसर्वप्रथम केळी एका बाऊलमध्ये चांगली मॅश करून घ्या.त्यात ओट्स, अंडी, दालचिनी पावडर आणि मीठ घालून मिक्स करा.हे मिश्रण थोडंसं घट्ट आणि स्मूथ होईपर्यंत हलवा.नॉन-स्टिक पॅन गरम करून त्यावर हलकं तेल किंवा बटर लावा.तयार मिश्रणाचे छोटे पॅनकेक्स घाला आणि दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत शिजवा..सर्व्ह करण्यासाठीगरम पॅनकेक्सवर मध किंवा ताजी फळं कापून सर्व्ह करा.