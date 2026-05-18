प्रोटीन, फायबर आणि चवीचा जबरदस्त कॉम्बो! सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा दुधी-चणा डाळ पराठा

High Protein Indian Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यात काहीतरी पौष्टिक आणि पोटभर खायचं असेल, पण त्याचवेळी चवीलाही तडजोड नको असेल तर दुधी-चणा डाळ पराठा एकदम परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. दुधी भोपळा अनेकांना आवडत नाही, पण त्याच वेळी त्याच्यापासून असा टेस्टी पराठा तयार होतो की घरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच आवडीने खातात. प्रोटीन, फायबर आणि पोषक घटकांनी भरलेला हा पराठा वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही मदत करतो. शिवाय दही किंवा चटणीसोबत खाल्ला तर त्याची चव अजून वाढते..साहित्य1/4 दुधी भोपळा1 कप गव्हाचं पीठ1/2 कप ज्वारीचं पीठ1/2 वाटी भिजवलेले सोया चंक्स1/2 वाटी भिजवलेली चणा डाळ1 कांदा2 लसूण पाकळ्या.1 लवंग1-2 हिरव्या मिरच्या1 वेलची½ छोटा चमचा ओवा1 छोटा चमचा कसुरी मेथी2 मोठे चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीरचवीनुसार मीठचवीनुसार लाल तिखटपराठा भाजण्यासाठी तूप किंवा तेल.कृतीसर्वप्रथम चणा डाळ आणि सोया चंक्स 20 ते 30 मिनिटे पाण्यात भिजवून ठेवा.त्यानंतर कुकरमध्ये भिजवलेली चणा डाळ, सोया चंक्स, लौकीचे तुकडे, लसूण, लवंग आणि वेलची घालून व्यवस्थित शिजवून घ्या.मिश्रण थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक वाटून स्मूद पेस्ट तयार करा.आता एका मोठ्या भांड्यात गव्हाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, तयार पेस्ट, कांदा, हिरवी मिरची, ओवा, कसुरी मेथी, कोथिंबीर, मीठ आणि लाल तिखट घालून एकत्र मिक्स करा.थोडंसं तेल घालून मऊसर पीठ मळून घ्या.तयार पिठाच्या छोट्या लोया करून पराठ्यासारखे लाटून घ्या.गरम तव्यावर तूप किंवा तेल लावून पराठे दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.गरमागरम पराठे दही, लोणचं किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा..हा पराठा आरोग्यासाठी का फायदेशीर?लौकी-चना डाळ पराठा हा चव आणि पोषण यांचा उत्तम संगम आहे. चणा डाळ आणि सोया चंक्समधून शरीराला भरपूर प्रोटीन मिळतं, ज्यामुळे शरीराला ताकद आणि दीर्घकाळ एनर्जी मिळते. लौकीमध्ये असलेलं फायबर आणि पाण्याचं प्रमाण पचन सुधारण्यास मदत करतं आणि शरीराला थंडावा देतं. तर ज्वारी आणि गव्हाचं पीठ या पराठ्याला अधिक पौष्टिक बनवतं.