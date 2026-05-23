मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना आवडेल असा हेल्दी आणि स्वादिष्ट पालक-बीटरूट पनीर पराठा एकदा ट्राय कराच!

Healthy paratha Recipe for Kids: उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांना रोज नाश्त्यात काय नवीन द्यायचं, हा प्रत्येक घरातला मोठा प्रश्न असतो. अशावेळी हेल्दी, रंगीत आणि चविष्ट असा पालक-बीटरूट पनीर पराठा एकदम परफेक्ट ठरतो! हिरवागार पालक, गुलाबी बीटरूट आणि मसालेदार पनीरचं भन्नाट कॉम्बिनेशन या पराठ्यांना आकर्षक लूक आणि भन्नाट चव देतं. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच आवडीने खातील अशी ही पौष्टिक रेसिपी नक्की ट्राय करा!.साहित्यकणकेसाठी1 बीटरूट1 कप पालक2 कप गव्हाचं पीठचवीनुसार मीठ.Protein Packed Breakfast Recipe: प्रोटीनचा पॉवरहाऊस! एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल खमंग चणा डाळ पराठा.स्टफिंगसाठी100 ग्रॅम पनीरबारीक चिरलेला कांदाकोथिंबीरजिरं पावडरगरम मसालाओवाहिरवी मिरची / लाल तिखटतीळचवीनुसार मीठ.Sattu Paratha : उन्हाळ्यात हलकं आणि चविष्ट खायचंय? नाश्त्यासाठी झटपट तयार करा खास सत्तू पराठा.कृती- बीटरूट आणि पालक ब्लांच करून त्याची प्युरी तयार करा.- ही प्युरी गव्हाच्या पिठात, मीठ घालून मऊसर पीठ मळून घ्या.- एका भांड्यात किसलेलं पनीर घ्या. त्यात कांदा, कोथिंबीर, जिरं पावडर, गरम मसाला, ओवा, मिरची, तीळ आणि शेवटी मीठ घालून स्टफिंग तयार करा.- आता पिठाची पोळी लाटून त्यात पनीरचं स्टफिंग भरा आणि पराठा लाटून घ्या.- तव्यावर तूप किंवा तेल लावून दोन्ही बाजूंनी छान खरपूस भाजा.- गरमागरम पराठे दही, लोणचं किंवा चटणीसोबत सर्व्ह करा!