तुम्हाला पंजाबी खाद्यपदार्थ खाण्याची आवड आहे? मग घरी बनवा अस्सल 'अमृतसरी फिश', जाणून घ्या खास टिप्स..

सातारा : पंजाबमधील स्थानिक पाककृतीची चव चाखल्याशिवाय अमृतसरची यात्रा पूर्णच होऊ शकत नाही. अमृतसरी फूड फक्त पंजाबच नव्हे, तर देशभरात खूप लोकप्रिय आहे. अमृतसरी छोले कुल्चे ही अशी एक गोष्ट आहे, जी आपल्या सर्वांना खूप आवडते. मांस आणि वेज करीमध्ये समृद्ध-सेट बोल्ड फ्लेवर्सची समृद्धता निश्चितच अमृतसरी खाद्य पदार्थात मिळते. जरी चिकन आणि मटण डिश पंजाबमध्ये लोकप्रिय असले, तरी जेव्हा मांसाहार समोर येतो, तेव्हा अमृतसरी मच्छीची लोकप्रियता झाकून राहत नाही. या मच्छीची ही चव खूपच स्वादिष्ट आणि रुचकर आहे. ही रेसिपी आपण आपल्या घरी देखील बनवू शकता. अमृतसरी शैलीत ही रेसिपी बनविली गेली, तर ती फारच मसालेदार, चवदार होईन जाईल आणि त्या चवचा तुम्हाला आनंद मिळवून देईल. मात्र, हे करण्यासाठी प्रथम ताजे मासे खरेदी करा, थोडे दही आणि सामान्य भारतीय मसाल्यांचा वापर करा व हे सर्व एकत्र केल्यानंतर एका पॅनमध्ये मासे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्या. माशाची बाहेरील बाजू जो पर्यंत कुरकुरीत होत नाही, तो पर्यंत तळून घ्या. हे करत असतानाच ताजी कोथिंबीर कापून घ्या, हिरवी चटणी आणि लिंबाची कुडी देखील यात वापरा. आपली भूक भागविण्यासाठी हा तळलेला मासा एक चांगला पर्याय आहे. यासोबतच एक ग्लास कोल्ड स्वादिष्ट लस्सी आपल्या मधुर पंजाबी अन्नाची आणखी मजा वाढवेल. जर आपल्याला मासे खाण्याची आवड असेल, तर ही पंजाबी रेसिपी एकदा घरी करुन पहाच.. अमृतसरी फिश कशी बनवायची? अशी आहे सामग्री.. 500 ग्रॅम फिश फिलेट / फिश फिंगर

50 ग्रॅम आले लसूण पेस्ट

10 ग्रॅम लाल तिखट

20 मिली लिंबाचा रस

5 ग्रॅम भाजी किंवा कोशिंबीर

200 ग्रॅम हरभरा पीठ (बेसन)

2 अंडी

100 ग्रॅम दही

चवीनुसार मीठ - मासे तळण्यासाठी अशी कृती करा 1. मासे स्वच्छ धुवून ते फिलेट किंवा फिंगर्समध्ये कट करा. 2. मीठ, लिंबाचा रस, आले लसूण पेस्ट आणि लाल तिखट घाला. 3. हरभरा पीठ, दही, अंडी, कोशिंबीर हे वापरुन त्यात थोडे मीठ आणि पाणी घालून ते मिश्रण एकजीव बनवा. 4. या पिठात मासे 10 मिनिटांसाठी मॅरीनेट करा. 5. कढईत तेल गरम करून मासे हलके तपकिरी व कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. 6. त्यावरती चाट मसाला, लिंबाचा रस सोडा व हे रेसिपी खाण्यासाठी तयार रहा.

