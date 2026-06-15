No Bread Sandwich: वजन कमी करण्यासाठी बेस्ट नाश्ता! अवघ्या 15 मिनिटांत बनवा प्रोटीनने भरपूर हेल्दी ‘नो ब्रेड सँडविच’

सोमवार म्हणजे पुन्हा कामाची, कॉलेजची किंवा ऑफिसची धावपळ सुरू होण्याची वेळ. अशा वेळी दिवसाची सुरुवात पौष्टिक आणि पोटभर नाश्त्याने झाली, तर दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते. जर तुम्हालाही नेहमीच्या पोहे-उपम्याला पर्याय हवा असेल, तर हा प्रोटीनयुक्त ‘नो ब्रेड सँडविच’ नक्की ट्राय करा. मूग डाळ, भाज्या आणि पनीरपासून तयार होणारा हा नाश्ता चवदार, हेल्दी आणि झटपट बनणारा आहे. लगेच रेसिपी लिहून घ्या..साहित्य१/२ कप मूग डाळकोथिंबीरहिरव्या मिरच्याथोडंसं आलंमीठ आणि मिरीपूडगाजर, कोबी, कांदा (बारीक चिरलेले)चिमूटभर बेकिंग सोडापनीरचे पातळ तुकडेआवडीचा मसालाथोडंसं तेल.कृतीमूग डाळ ३० मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा.डाळ, कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, आलं, मीठ, मिरीपूड आणि अगदी थोडंसं पाणी घालून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.तयार मिश्रणात बारीक चिरलेले गाजर, कोबी आणि कांदा घाला.चिमूटभर बेकिंग सोडा घालून सर्व मिश्रण नीट एकजीव करा.गॅस टोस्टरला थोडं तेल लावून ग्रीस करा.त्यात मिश्रणाचा एक पातळ थर पसरवा.वर पनीरचा पातळ तुकडा ठेवा आणि आवडीचा मसाला भुरभुरा.त्यावर पुन्हा थोडं मिश्रण घाला.टोस्टर बंद करून दोन्ही बाजूंनी छान सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवा.गरमागरम नो ब्रेड सँडविच हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा..टिप्समूग डाळीऐवजी काळे चणे, मिक्स डाळी, हिरवे मूग किंवा मोड आलेले कडधान्य वापरू शकता.अधिक पौष्टिकतेसाठी २-३ टेबलस्पून ओट्स किंवा क्विनोआ घालू शकता.पनीरऐवजी टोफू, ग्रिल्ड चिकन किंवा चीज वापरूनही हा पदार्थ बनवता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.