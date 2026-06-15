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No Bread Sandwich: वजन कमी करण्यासाठी बेस्ट नाश्ता! अवघ्या 15 मिनिटांत बनवा प्रोटीनने भरपूर हेल्दी ‘नो ब्रेड सँडविच’

Weigh Loss Breakfast Recipes: अवघ्या 15 मिनिटांत तयार होणारे हे प्रोटीनयुक्त ‘नो ब्रेड सँडविच’ वजन कमी करण्यासाठी आणि हेल्दी नाश्त्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.
Healthy No Bread Sandwich with Moong Dal and Paneer | Quick Weight Loss Breakfast

Healthy No Bread Sandwich with Moong Dal and Paneer | Quick Weight Loss Breakfast

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

सोमवार म्हणजे पुन्हा कामाची, कॉलेजची किंवा ऑफिसची धावपळ सुरू होण्याची वेळ. अशा वेळी दिवसाची सुरुवात पौष्टिक आणि पोटभर नाश्त्याने झाली, तर दिवसभर ऊर्जा टिकून राहते. जर तुम्हालाही नेहमीच्या पोहे-उपम्याला पर्याय हवा असेल, तर हा प्रोटीनयुक्त ‘नो ब्रेड सँडविच’ नक्की ट्राय करा. मूग डाळ, भाज्या आणि पनीरपासून तयार होणारा हा नाश्ता चवदार, हेल्दी आणि झटपट बनणारा आहे. लगेच रेसिपी लिहून घ्या.

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