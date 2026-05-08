Moringa Paratha Recipe: इम्युनिटी वाढवणारा आणि चवीला भन्नाट शेवग्याच्या पानांचा पराठा नाश्त्यासाठी आहे बेस्ट!

Easy Breakfast Ideas: दररोज नाश्त्यात काय नवीन बनवायचं हा प्रश्न अनेकांना पडतो. अशातच शरीराला पोषण देणारा आणि चवीतही भन्नाट असा पदार्थ हवा असेल, तर शेवग्याच्या पानांचा पराठा एकदम परफेक्ट पर्याय ठरू शकतो. शेवग्याची पानं ही पोषणमूल्यांचा खजिना मानली जातात. यात व्हिटॅमिन A, C, B6, कॅल्शियम, आयर्न आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात असतात, जे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात. खास म्हणजे हा पराठा मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. दही, लोणचं किंवा गरम चहासोबत याची चव आणखी छान लागते..साहित्य1 कप गव्हाचं पीठ¼ कप ताजी शेवग्याची पानं1 हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)½ टीस्पून ओवा¼ टीस्पून हळदचवीनुसार मीठ1 ते 2 टीस्पून तेल किंवा तूपआवश्यकतेनुसार पाणीभाजण्यासाठी तेल किंवा तूप.Protein Packed Breakfast Recipe: प्रोटीनचा पॉवरहाऊस! एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल खमंग चणा डाळ पराठा.कृतीएका मोठ्या भांड्यात गव्हाचं पीठ घ्या. त्यात शेवग्याची पानं, हिरवी मिरची, ओवा, हळद आणि मीठ घालून एकत्र मिक्स करा.आता त्यात 1–2 टीस्पून तेल किंवा तूप घालून मिश्रण हलक्या हाताने चोळून घ्या.थोडं-थोडं पाणी घालत मऊसर पीठ मळून घ्या. पीठ 10 मिनिटं झाकून ठेवा.तयार पिठाचे छोटे गोळे करून पराठ्यासारखे लाटून घ्या.मध्यम आचेवर तवा गरम करा आणि त्यावर पराठा भाजा. एका बाजूने हलकं भाजल्यावर पलटवा.दोन्ही बाजूंना तूप किंवा तेल लावून सोनेरी डाग येईपर्यंत छान भाजून घ्या.गरमागरम पराठे दही, लोणचं किंवा चहासोबत सर्व्ह करा..शेवग्याच्या पानांचे फायदेशरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतातहाडं मजबूत ठेवण्यास मदत होतेशरीरातील आयर्नची कमतरता कमी करण्यास उपयुक्तपचनक्रिया सुधारतेत्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीरसकाळच्या धावपळीमध्ये झटपट तयार होणारा आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असा हा शेवग्याच्या पानांचा पराठा नक्की ट्राय करा..Sattu Paratha : उन्हाळ्यात हलकं आणि चविष्ट खायचंय? नाश्त्यासाठी झटपट तयार करा खास सत्तू पराठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.