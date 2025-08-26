फूड

Easy Breakfast Recipe: पोहे-उपम्याला पर्याय हवाय? मग फक्त काही मिनिटांतच तयार होणाऱ्या आणि पोटभर अशा सुशिलाची रेसिपी लगेच लिहून घ्या

Quick Morning Recipe: पोहे-उपम्याला पर्याय हवा आहे? मग झटपट आणि पोटभर सुशिलाची ही स्वादिष्ट रेसिपी नक्की करून बघा!
Quick and Easy Sushila Recipe for Breakfast
Quick and Easy Sushila Recipe for Breakfastsakal
Anushka Tapshalkar
Updated on

Quick Indian Breakfast Recipe: सकाळची सुरुवात जर छान आणि पौष्टिक नाश्त्याने झाली, तर दिवसभराची ऊर्जा दुप्पट होते. झटपट तयार होणारा, हलका पण चविष्ट आणि पोटभर होणारा नाश्ता म्हणजेच दिवसाची योग्य सुरुवात. अशीच घरात सहज मिळणाऱ्या साध्या साहित्यापासून काही मिनिटांत तयार होणारी ही 'सुशिला'ची रेसिपी सकाळच्या गडबडीतही तुमचा नाश्ता खास बनवते.

Loading content, please wait...
recipe
food recipe
food news
food news in marathi
breakfast
food section
Food marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com