Easy Breakfast Recipe: पोहे-उपम्याला पर्याय हवाय? मग फक्त काही मिनिटांतच तयार होणाऱ्या आणि पोटभर अशा सुशिलाची रेसिपी लगेच लिहून घ्या

Quick Indian Breakfast Recipe: सकाळची सुरुवात जर छान आणि पौष्टिक नाश्त्याने झाली, तर दिवसभराची ऊर्जा दुप्पट होते. झटपट तयार होणारा, हलका पण चविष्ट आणि पोटभर होणारा नाश्ता म्हणजेच दिवसाची योग्य सुरुवात. अशीच घरात सहज मिळणाऱ्या साध्या साहित्यापासून काही मिनिटांत तयार होणारी ही 'सुशिला'ची रेसिपी सकाळच्या गडबडीतही तुमचा नाश्ता खास बनवते..साहित्यमुरमुरे – ३ वाट्याबारीक चिरलेला कांदा – १ वाटीचणा डाळ – पाव वाटीशेंगदाणे – पाव वाटीफोडणीसाठी – तेल, मोहरी, जिरे, हिंग, हळदहिरव्या मिरच्या – २ ते ३कढीपत्ता – ८ ते १० पानेमीठ – चवीनुसारकोथिंबीर – पाव वाटी (बारीक चिरलेली)लिंबू – १.कृती१. डाळ आणि दाणे थोडे जाडसर कुटून घ्या. जर आवडत असतील तर तसेचही वापरू शकता.२. चुरमुरे एका भांड्यात पाण्यात टाका. साधारण अर्धा ते एक मिनिट भिजवल्यानंतर लगेच पाणी काढून टाका व चुरमुरे बाजूला ठेवा.३. कढईत दोन चमचे तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, हिंग घालून फोडणी करा.४. या फोडणीत हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता आणि कांदा घालून कांदा सोनेरीसरखा होईपर्यंत परता. तिखटाची आवड असेल तर हिरव्या मिरच्यांऐवजी लाल तिखट वापरले तरी चालेल.५. हळद घालून लगेच ओले केलेले चुरमुरे टाका आणि हलक्या हाताने मिसळा.६. त्यात डाळ-दाण्याची भरड आणि मीठ घालून पुन्हा एकजीव करून घ्या.७. झाकण ठेवून पाच मिनिटे मंद आचेवर वाफ येऊ द्या.८. शेवटी कोथिंबीर शिंपडून वरून लिंबाची फोड द्या..