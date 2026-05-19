Healthy and Tasty Breakfast Smoothie: सकाळच्या घाईत नाश्ता स्किप करू नका; फक्त 3 पदार्थांत तयार करा हेल्दी आणि टेस्टी स्मूदी

सकाळची घाई असली तरी नाश्ता स्किप करणं आरोग्यासाठी चांगलं नाही. अशावेळी फक्त ३ पदार्थांपासून तयार होणारी ही हेल्दी स्मूदी तुमच्यासाठी परफेक्ट ठरू शकते. काही मिनिटांत तयार होणारी ही स्मूदी शरीराला एनर्जी देते, पोट भरलेलं ठेवते आणि चवीलाही मस्त लागते. ऑफिस, कॉलेज किंवा मुलांच्या शाळेच्या गडबडीतही हा झटपट नाश्ता सहज बनवता येतो..साहित्य१ पिकलेलं केळं१ कप दूध (साधं दूध किंवा बदाम/ओट्स/सोया मिल्क)१ टेबलस्पून पीनट बटर.Paneer Cashew Mayo Sandwich: सकाळच्या गडबडीत फक्त १० मिनिटांत तयार होणारं, प्रोटिनने भरलेलं पनीर-काजू मेयो सँडविच नाश्त्यासाठी आहे परफेक्ट!.कृतीसर्वप्रथम केळ्याची साल काढून त्याचे तुकडे करा.हे तुकडे मिक्सरच्या भांड्यात घाला.त्यात दूध आणि पीनट बटर घाला.आता सर्व मिश्रण स्मूथ आणि क्रीमी होईपर्यंत ब्लेंड करा.तयार स्मूदी ग्लासमध्ये काढा आणि लगेच सर्व्ह करा..Quick & Protein-Rich Breakfast : सकाळच्या घाईत 10 मिनिटांत बनवा 'पनीर स्टफ्ड मूग डाळ चिला'! हेल्दी अन् टेस्टी नाश्त्याचा बेस्ट कॉम्बो.असंही ट्राय करू शकताकेळं + ग्रीक योगर्ट + मधमँगो + नारळाचं दूध + ओट्सस्ट्रॉबेरी/मिक्स बेरीज + दूध + चिया सीड्ससफरचंद + दही + दालचिनी पावडर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.