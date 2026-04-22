Quick and Healthy Breakfast: रोजच्या कंटाळवाण्या नाश्त्याला करा बाय बाय! बनवा १० मिनिटांत तयार होणारा कुरकुरीत पनीर-चना रॅप

सकाळचा नाश्ता हा दिवसाची सुरुवात ठरवतो. त्यामुळे तो हेल्दी आणि चविष्ट असणं खूप गरजेचं आहे. पण रोज तेच ते पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो ना?मग आज आपण एक असा सोपा, झटपट आणि प्रोटीनने भरलेला रॅप पाहणार आहोत, जो तुमची सकाळ खास बनवेल. हा पनीर-चणा टिक्की रॅप चविष्ट तर आहेच, पण खूप पौष्टिकही आहे. एकदा खाल्ला की पुन्हा पुन्हा करावासा वाटेल!.साहित्य १ कप उकडलेले हरभरे१ लहान कांदा (बारीक चिरलेला)ताजी कोथिंबीर१/२ टीस्पून हळद१/२ टीस्पून लाल तिखट१ टीस्पून धणे पावडर१/२ टीस्पून काळी मिरी पूड१/२ टीस्पून चाट मसाला.चवीनुसार मीठ२ टेबलस्पून तांदळाचे पीठपनीर (किसलेले)हिरवी चटणीकांदा, टोमॅटो आणि आवडीच्या भाज्याचीज स्लाइस (ऐच्छिक)थोडे तेल.कृतीसर्वात आधी उकडलेले हरभरे नीट मॅश करा. त्यात कांदा, कोथिंबीर, सर्व मसाले आणि मीठ घाला. चांगले मिक्स करा. नंतर तांदळाचे पीठ घालून मिश्रण बांधा. लहान टिक्की तयार करा.तवा गरम करून थोडे तेल लावा. टिक्की दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा..नॉन-स्टिक पॅनवर किसलेले पनीर पसरवा आणि २–३ मिनिटे शिजवा, हलका कुरकुरीत थर तयार होऊ द्या.पनीरच्या थरावर हिरवी चटणी लावा. त्यावर टिक्की ठेवा. मग कांदा, टोमॅटो, इतर भाज्या आणि चीज स्लाइस घाला.सगळं नीट ठेवून रॅपसारखं फोल्ड करा आणि गरमागरम सर्व्ह करा.