Drumstick Noodles: बाजारातील नूडल्स विसरा! सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा शेवग्याचे पौष्टिक घरगुती नूडल्स; मुलांसाठी तर आहेत बेस्ट

मुलांच्या दिवसाची सुरुवात पौष्टिक नाश्त्याने झाली तर त्यांना दिवसभर भरपूर ऊर्जा मिळते आणि शाळेत लक्ष केंद्रित करणेही सोपे जाते. मात्र, अनेक मुलांना बाजारातील इन्स्टंट नूडल्स आवडतात, जे नेहमीच आरोग्यासाठी चांगले नसतात. अशा वेळी घरच्या घरी गव्हाचे पीठ आणि पोषक शेवग्याच्या शेंगांपासून तयार केलेले हे हेल्दी नूडल्स उत्तम पर्याय ठरू शकतात. फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असलेले हे नूडल्स चविष्ट, रंगीत आणि पौष्टिक असल्याने मुलांच्या सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा डब्यासाठीही एक परफेक्ट रेसिपी आहे..साहित्य२–३ शेवग्याच्या शेंगा१ ते १ ½ कप गव्हाचे पीठचवीनुसार मीठआवश्यकतेनुसार शेवग्याचे उकळलेले पाणी१ टीस्पून तेलआवडीनुसार भाज्या (गाजर, सिमला मिरची, कोबी, कांदा, स्वीट कॉर्न इ.)१/४ टीस्पून हळद१–२ टीस्पून नूडल्स मसाला.Beet Kabuli Chana Tikki Recipe: रोजच्या नाश्त्याचा कंटाळा आलाय? आजच ट्राय करा 'बीट-काबुली चणा टिक्की'.कृतीशेवग्याच्या शेंगांची साल काढून त्याचे लहान तुकडे करा.हे तुकडे पाण्यात मऊ होईपर्यंत उकळा. उकळल्यानंतर गर आणि पाणी वेगळे करा. हे पाणी फेकू नका.शेवग्याचा गर मिक्सरमध्ये बारीक वाटून गुळगुळीत प्युरी तयार करा.गव्हाच्या पिठात शेवग्याची प्युरी, चवीनुसार मीठ आणि उकळलेले शेवग्याचे पाणी घालून मऊसर पीठ मळून घ्या..तयार पीठ नूडल्स मेकरमध्ये भरून ताजे नूडल्स तयार करा.एका भांड्यात पाणी उकळवा. त्यात नूडल्स घालून शिजवून घ्या आणि नंतर गाळून बाजूला ठेवा.कढईत थोडे तेल गरम करून आवडीनुसार भाज्या परता. त्यात मीठ, हळद आणि नूडल्स मसाला घालून चांगले मिसळा.आता शिजवलेले नूडल्स घालून सर्व साहित्य हलक्या हाताने एकत्र टॉस करा..Rice Chilla: सोमवारच्या घाईगडबडीत 10 मिनिटांत बनवा मऊ, टेस्टी आणि हेल्दी तांदळाचा चिला; नाश्त्याची चिंता होईल दूर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.