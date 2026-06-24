रोजचा राजमा बनवा सुपरहेल्दी; चव न बदलता फायबर वाढवण्याच्या ५ सोप्या टिप्स !

घरगुती राजमा-चावल म्हणजे अनेकांचा आवडीचा बेत. राजमा चविष्ट असण्यासोबतच प्रोटीनने (प्रथिने) भरपूर असतो. पण, जर तुम्हाला हाच राजमा आरोग्यासाठी आणखी फायदेशीर आणि फायबरयुक्त (तंतुमय पदार्थ) बनवायचा असेल, तर त्याची मूळ चव आणि पोत न बदलता तुम्ही काही सोपे बदल करू शकता..फायबर का महत्त्वाचे आहे?फायबरमुळे आपली पचनक्रिया सुधारते, पोट साफ राहते आणि बऱ्याच वेळेस भूक लागत नाही. यामुळे रक्तातील साखर कंट्रोलमध्ये राहण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते. राजम्यामध्ये नैसर्गिकरित्या फायबर असतेच, पण खालील ५ गोष्टी करून तुम्ही ते आणखी वाढवू शकता..राजमा फायबरयुक्त बनवण्याचे ५ सोपे उपाय ग्रेव्हीमध्ये बारीक चिरलेल्या भाज्या टाकाराजमा मसाला तयार करताना त्यात बारीक चिरलेलं गाजर, दुधी भोपळा, लाल भोपळा किंवा मशरूम टाका. शिजताना या भाज्या ग्रेव्हीमध्ये इतक्या एकजीव होतात की कोणाला त्यांचा पत्ताही लागत नाही आणि चवही तीच राहते. शेवटी पालकाची पाने मिक्स कराराजमा पूर्ण शिजत आला की, त्यात मूठभर बारीक चिरलेला पालक टाका आणि २ मिनिटे शिजू द्या. पालक लगेच मऊ होतो आणि ग्रेव्हीत मिसळतो. यामुळे भाजीला छान रंग येतो आणि शरीराला हिरव्या भाज्यांचे पोषणही मिळते..कांदा-टोमॅटोची ग्रेव्ही भरपूर कराभाजीचा रस्सा घट्ट करण्यासाठी कांदा आणि टोमॅटोचे प्रमाण थोडे वाढवा. मसाला तयार करताना तो मिक्सरमध्ये एकदम बारीक वाटण्याऐवजी थोडा जाडसर ठेवा आणि गाळू नका. यामुळे कांदा-टोमॅटोमधील नैसर्गिक फायबर भाजीमध्ये टिकून राहते. शिजताना थोडे 'ओट्स' टाकाहे ऐकायला थोडे वेगळे वाटेल, पण राजमा शिजत आल्यावर त्यात एक-दोन चमचे ओट्स टाका. ओट्स ग्रेव्हीत पूर्णपणे विरघळतात, ज्यामुळे रस्सा छान दाट होतो. ओट्सची स्वतःची वेगळी चव नसल्याने राजम्याच्या चवीत बदल होत नाही..वरून कच्च्या भाज्यांची कोशिंबीर (गार्निशिंग) करा राजमा खायला घेताना फक्त कोथिंबीर न टाकता, वरून बारीक चिरलेला कांदा, किसलेले गाजर, कोबी किंवा मुळा टाका. यामुळे मऊ शिजलेल्या राजम्यासोबत एक छान कुरकुरीतपणा मिळतो आणि फायबरचे प्रमाणही वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.