फूड

रोजचा राजमा बनवा सुपरहेल्दी; चव न बदलता फायबर वाढवण्याच्या ५ सोप्या टिप्स !

राजमा हा आधीच पौष्टिक पदार्थ आहे, पण 'या' लहान बदलांमुळे तो आरोग्यासाठी आणखी उत्तम बनतो. राजमा बनवताना या ट्रिक नक्की वापरून पहा.
5 Easy Ways to Boost Fiber in Rajma

5 Easy Ways to Boost Fiber in Rajma

सकाळ डिजिटल टीम
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घरगुती राजमा-चावल म्हणजे अनेकांचा आवडीचा बेत. राजमा चविष्ट असण्यासोबतच प्रोटीनने (प्रथिने) भरपूर असतो. पण, जर तुम्हाला हाच राजमा आरोग्यासाठी आणखी फायदेशीर आणि फायबरयुक्त (तंतुमय पदार्थ) बनवायचा असेल, तर त्याची मूळ चव आणि पोत न बदलता तुम्ही काही सोपे बदल करू शकता.

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sugar
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Rajma recipes for cooking