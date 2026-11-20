EASY ROTI RECIPE: पोळी उरली की नेहमीची भाजी-पोळी किंवा रोल करण्यापेक्षा यावेळी काहीतरी भन्नाट ट्राय करा! घरच्या पोळीपासून तयार करा चीजने भरलेलं आणि मसालेदार ‘रोटी लजानिया’. पोळीचे थर, चटपटीत भाजी आणि भरपूर चीज यामुळे ही रेसिपी अगदी कम्फर्ट फूडसारखी लागते. शिवाय, उरलेल्या पोळ्यांचा असा हटके वापरही होईल!.साहित्यपोळी – ८ ते ९बटर – २ टेबलस्पूनकांदा – १/२ कप, बारीक चिरलेलाशिमला मिरची – १/४ कप, बारीक चिरलेलीटोमॅटो – १/४ कप, बारीक चिरलेलाहळद – १ टीस्पून.Iron Rich Salad: चवीला आंबट-गोड अन् आरोग्यासाठी फायदेशीर! बीट-डाळिंबाचं लोहयुक्त सॅलड एकदा खाऊन पाहाच.लाल तिखट – १.५ टीस्पूनजिरेपूड – १ टीस्पूनधणेपूड – १ टीस्पूनपावभाजी मसाला – १ टेबलस्पूनमीठ – चवीनुसारकोथिंबीर – चवीनुसारचीज – १/२ कप.कृतीपॅनमध्ये बटर गरम करून त्यात कांदा घाला आणि तो मऊ होईपर्यंत परता.त्यात शिमला मिरची आणि टोमॅटो घालून काही मिनिटं परतून घ्या.आता हळद, लाल तिखट, जिरेपूड, धणेपूड, पावभाजी मसाला आणि मीठ घालून मिश्रण चांगलं परता.शेवटी कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा..High Protein Peri Peri Pasta: पास्ता असा बनवा की चव आणि प्रोटीन दोन्ही मिळेल; ट्राय करा हाय-प्रोटीन, क्रिमी आणि मसालेदार पेरी पेरी पास्ता.आता एका पॅन किंवा बेकिंग डिशमध्ये एक पोळी ठेवा. त्यावर तयार केलेलं मसाल्याचं मिश्रण पसरवा आणि त्यावर थोडं चीज घाला.याच पद्धतीने पोळी, मसाला आणि चीज असे थर तयार करा.शेवटच्या थरावर भरपूर चीज पसरवा.झाकण ठेवून मंद आचेवर काही मिनिटं शिजवा किंवा चीज वितळेपर्यंत गरम करा.चीज छान वितळलं की गरमागरम रोटी लजानिया सर्व्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.