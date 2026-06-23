फूड

Sadhguru's Peanut Milkshake: “फक्त एक मूठ शेंगदाणे आणि ५ तास भूक नाही!”; सद्गुरूंनी सांगितला सर्वात सोपा नाश्ता

Sadhguru’s Simple Breakfast Secret: सकाळी फक्त भिजवलेले शेंगदाणे खाल्ल्यास ४-५ तास भूक लागत नाही, असा दावा करत सद्गुरूंनी सांगितला सर्वात सोपा आणि पौष्टिक नाश्ता.
Sadhguru’s Peanut Breakfast Recipe: The Easy Morning Habit That Boosts Energy and Satiety

Sadhguru’s Peanut Breakfast Recipe: The Easy Morning Habit That Boosts Energy and Satiety

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यात काय खाता? पोहे, उपमा, पराठा की ओट्स? पण जर एखादा असा पदार्थ असेल जो बनवायला फक्त दोन मिनिटे लागतात, पोषणमूल्यांनी भरपूर असतो आणि ४ ते ५ तास पोट भरल्यासारखे वाटते, तर? प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरूंनी नुकताच असा एक सोपा नाश्त्याचा पर्याय सांगितला आहे. त्यांच्या मते, भिजवलेले शेंगदाणे आणि त्यापासून तयार केलेला शेक हा दिवसाची सुरुवात करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्यायांपैकी एक ठरू शकतो. जाणून घेऊया यामागील कारणे आणि ही सोपी रेसिपी.

Loading content, please wait...
food recipe
breakfast
food section
'food