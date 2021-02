चला तर! आजपासून बदलू या चुकीच्या खाण्याच्या सवयी

सातारा : कोरोनाच्या काळात प्रत्येकजण आपल्या निरोगी आहाराकडे लक्ष देत आहे. जे नैसर्गिकही आहे. वाईट खाण्याच्या सवयीमुळे आपल्या आरोग्यास गंभीर परिणाम होऊ शकेल. चुकीच्या खाण्याच्या सवयीमुळे तुमची रोगप्रतिकार शक्ती देखील कमकुवत होऊ शकते. कोरोना टाळण्यासाठी, प्रत्येकास आपल्या आहाराची विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी सात्विक अन्न खाणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तुम्ही निरोगी राहू शकाल. जर आपण आरोग्यदायी खाण्याच्या सवयींचा अवलंब केला तर आपले आरोग्यही नेहमीच ठणठणीत राहील. या चुकीच्या सवयी सोडा नाश्ता करू नका नाश्ता करु नका असे आरोग्य तज्ञांकडून सांगण्यात येते. आपण यापूर्वी ऐकले असेलच, न्याहारी (नाश्ता) हा दिवसाचा सर्वात महत्वाचा आहार आहे. तथापि, आम्ही आपल्या व्यस्त दिनचर्यामुळे बर्‍याचदा नाश्ता करणे टाळतो. अन्नाशी संबंधित ही चुकीची सवय आपण आजपासून सोडली पाहिजे. जर आपण दररोज सकाळी नाश्ता केला तर आपल्याला दिवसभर ऊर्जा मिळेल. घरगुती अन्न खाऊ नका जेव्हा आपण बाहेरचे अन्न खाता तेव्हा आपल्याला माहित नसते की त्या खाद्यपदार्थात कोणत्या वस्तू वापरल्या गेल्या आहेत. जास्त मसालेदार पदार्थांचे सेवन करणे आरोग्यास हानिकारक ठरू शकते. त्याच वेळी, आपण घरगुती अन्न खाल्ल्यास आपण त्यामध्ये सात्विक गोष्टी मिसळू शकता. घरी बनवलेले पदार्थ न खाण्याची चुकीची सवय सोडा. निरोगी स्नॅक्सची निवड न करणे बरेच लोक असा नाश्ता निवडतात जे नंतर आरोग्यास हानी पोहोचवू शकतात. यात प्रक्रिया केलेल्या गोष्टी, तळलेल्या डिशचा समावेश आहे. या गोष्टी आरोग्यासाठी अजिबात चांगल्या नाहीत. बर्‍याचदा दुपारनंतर गोड काहीतरी खाण्याची इच्छा असते, परंतु, खूप गोड खाणे तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. हे चुकीचे खाणे तुम्हाला धोक्यात आणू शकते. अशा परिस्थितीत आपल्याला नेहमीच निरोगी स्नॅक्स निवडण्याची आवश्यकता असते. फळ खाऊ नका दररोज एक सफरचंद खाणे आवश्यक आहे. हे आपले पचन बेशुद्ध बनविण्यात खूप मदत करते. फळ आपल्या शरीरासाठी अमृतसारखे असतात. फळांचे सेवन केल्याने आरोग्यास पुष्कळ पोषक आहार मिळतात. वेगवेगळ्या फळांमध्ये अनेक प्रकारचे जीवनसत्त्वे असतात. जर तुम्ही फळं खात नसाल तर तुम्ही आजपासून ही चुकीची सवय साेडायला हवी. साखरेचे जास्त सेवन बहुतेक लोकांना मिठाईची आवड असते. बरेच लोक खाल्ल्यानंतर गोड पदार्थ खातात. गोड खाणे चांगले आहे की नाही. परंतु जास्त प्रमाणात सेवन प्रतिकारशक्ती कमकुवत करू शकते. परंतु यामुळे, शरीरातील जीवाणूंना प्रतिबंधित करणा-या रोगप्रतिकारक पेशींची क्षमता कमकुवत होऊ लागते. साखरेचे जास्त सेवन टाळण्याचा प्रयत्न करा. न चघळता खाणे बर्‍याचदा घरातील ज्येष्ठ माणसं मुलांना अन्न चावून खायला सांगतात. यामागील कारण म्हणजे अन्न योग्य प्रकारे चर्वण करणे, पचन देखील चांगले आहे. जर अन्न चांगले चावून खाल्ले नाही तर ते शरीराची चरबी वाढवते. त्यामुळे अन्न चावून न खाणे ही सवय साेडा. चहाच्या पानांत किंवा कॉफीच्या बियांत असणारे उत्तेजक द्रव्य जास्त प्रमाणात सेवन चहा, कॉफी आणि सोडा पिणे हा लोकांच्या दिवसाचा एक भाग आहे. यात अँटी-ऑक्सिडंट, दाहक-विरोधी गुणधर्म आहेत, परंतु ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकतात, परंतु कॅफिनचे जास्त सेवन केल्याने शरीरात जळजळ होते. यामुळे रोग प्रतिकारशक्ती देखील कमकुवत होऊ लागते. म्हणून, त्यांचे सेवन कमी केले पाहिजे. आजपासून ही सवय बदला. टीव्ही पाहताना खाणे बरेच लोक टीव्ही किंवा फोन पाहताना भोजन करतात. टीव्ही पाहताना खाणे लठ्ठपणाला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. वास्तविक, टीव्ही पाहताना आपण फूड प्लेटकडे लक्ष देत नाही आणि समोरच्या चित्राकडेही मन लक्ष देते, अशा वेळी ती व्यक्ती अधिक अन्न खातो. रोजची ही सवय वजन वेगाने वाढवते, जी नंतर कमी करणे कठीण होते. हिरव्या भाज्या खाऊ नका जीवनसत्त्वे, कॅल्शियम, लोह, अँटी-ऑक्सिडेंट्स इत्यादी हिरव्या भाज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतात. हे शरीराचा प्रतिकार वाढविण्यात मदत करू शकते. परंतु त्याउलट, ते न घेता शरीरात आवश्यक घटकांचा अभाव सुरू होतो. अशा परिस्थितीत रोग प्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊ शकते. ही चुकीची सवय तुम्हाला आजारी बनवू शकते.

