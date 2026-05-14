Sattu Buttermilk Recipe: उन्हाळ्याच्या कडाक्यात शरीराला आतून थंडावा देणारं सुपर देसी ड्रिंक! घरच्या घरी झटपट बनवा 'सत्तूचं ताक'

Easy Sattu Buttermilk Recipe for Instant Cooling and Digestion Boost: सकाळची सुरुवात छान झाली तर पूर्ण दिवसच हलका आणि फ्रेश वाटतो. नाश्ता असा असावा जो पटकन होईल, पोटाला जड जाणार नाही आणि शरीराला एनर्जीही देईल. उन्हाळ्यात तर अजूनच हलकं आणि थंडावा देणारं काहीतरी हवं असतं आणि कधी कधी तर काही खावंसं सुद्धा वाटत नाही. अशावेळी सत्तूचं ताक हा एकदम साधा पण भन्नाट पर्याय आहे. मिनिटांत तयार होणारा हा देसी ड्रिंक तुम्हाला आतून थंड ठेवतो, पोट शांत ठेवतो आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटायला मदत करतो. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात काहीतरी वेगळं आणि हेल्दी ट्राय करायचं असेल, तर हे ताक नक्की करून पाहा..साहित्य2 ग्लास ताक4 मोठे चमचे सत्तू1 बारीक चिरलेला कांदा1 हिरवी मिरची (बारीक चिरलेली)1/2 चमचा भाजलेला जिरा पावडरचवीनुसार काळं मीठचवीनुसार साधं मीठबारीक चिरलेली कोथिंबीरकाही पुदिन्याची पानेऐच्छिक: थोडा लिंबाचा रस, बर्फाचे तुकडे.कृतीसगळ्यात आधी एका मोठ्या भांड्यात सत्तू घ्या. त्यात हळूहळू ताक घालत सतत ढवळा, म्हणजे मिश्रणात गुठळ्या होणार नाहीत आणि ते छान एकसंध होईल.आता त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घाला. त्यानंतर भाजलेली जिरा पावडर, काळं मीठ आणि साधं मीठ टाकून नीट मिक्स करा.शेवटी कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पाने घालून पुन्हा एकदा सगळं चांगलं ढवळा. आवडत असेल तर थोडा लिंबाचा रस आणि बर्फाचे तुकडेही घालू शकता.झालं! तुमचं थंडगार, हेल्दी आणि एनर्जी देणारी सत्तूची ताक तयार आहे.