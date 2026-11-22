Semiya Upma Recipe: नाश्त्यासाठी नेहमीच रव्याचा उपमा किंवा पोहे खाऊन कंटाळा आला असेल, तर शेवयांचा उपमा हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. शेवयांना हिंदीत सेवया आणि दाक्षिणात्य भाषांमध्ये Semiya असे म्हंटले जाते. सामान्यतः गोड खीर बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शेवयांचा हा खमंग प्रकार नाश्त्यासाठी अत्यंत चविष्ट आणि झटपट तयार होणारा आहे.शेवयांचा उपमा हा पचायला हलका असतो आणि कमी वेळात बनवून तयार होतो. हवे असल्यास यात किसलेले गाजर, वाफवलेले मटार, कोबी, उकडलेले स्वीट कॉर्न किंवा फरसबी घालून अधिक पौष्टिक बनवता येते..साहित्य-1 कप (सुमारे 185 ग्रॅम) तुकडे केलेल्या गव्हाच्या शेवया (किंवा तांदूळ, रवा किंवा नाचणीच्या शेवया)- फोडणीसाठी: 2 टेबलस्पून तेल किंवा तूप, अर्धा टीस्पून मोहरी, अर्धा टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून उडीद डाळ, 1 चिमूट हिंग (ऐच्छिक), 7 ते 8 कढीपत्त्याची पाने, 1 हिरवी मिरची (चिरलेली), 1 सुकी लाल मिरची (बिया काढून तुकडे केलेली, ऐच्छिक)- आरोमॅटिक्स आणि सुकामेवा: 1 मध्यम आकाराचा कांदा किंवा एक तृतीयांश कप बारीक चिरलेला कांदा, अर्धा टीस्पून बारीक चिरलेले आले, काजू (किंवा भाजलेले शेंगदाणे)- 2 कप पाणी (किंवा शेवयांच्या पॅकेटवरील सूचनेनुसार), अर्धा टीस्पून साखर (ऐच्छिक), चवीनुसार मीठ- सजावटीसाठी: 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि लिंबाच्या फोडी.Konkan Special Breakfast: तोंडात टाकताच विरघळेल! नाश्त्यासाठी बनवा जाळीदार 'कोकणी सुरणोळी'! ट्राय करा सोपी रेसिपी... .कृती- शेवया भाजून घ्या: कढई मंद आचेवर गरम करून त्यात तुकडे केलेल्या शेवया घाला. अधूनमधून ढवळत मंद आचेवर शेवया सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा. पॅकेटमध्ये आधीच भाजलेल्या शेवया असल्यासही त्या काही मिनिटे हलक्या भाजून घ्याव्यात. भाजलेल्या शेवया एका वेगळ्या भांड्यात काढून बाजूला ठेवा.- खमंग फोडणी तयार करा: त्याच कढईत मंद किंवा मध्यम-मंद आचेवर तेल किंवा तूप गरम करा. त्यात मोहरी घालून ती तडतडू द्या. मोहरी तडतडल्यानंतर जिरे आणि उडीद डाळ घालून डाळ हलकी सोनेरी होईपर्यंत परता. डाळ हलकी सोनेरी होऊ लागल्यावर काजू (किंवा भाजलेले शेंगदाणे) घाला आणि डाळ व काजू छान सोनेरी होईपर्यंत ढवळत राहा..- कांदा आणि मसाले परता: आता बारीक चिरलेला कांदा घालून परता. त्यानंतर चिरलेले आले, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, सुकी लाल मिरची आणि हिंग घालून नीट मिसळा. मंद आचेवर कांदा पारदर्शक होईपर्यंत परतून घ्या.- पाणी उकळून शेवया शिजवा: कढईत पाणी, साखर आणि मीठ घालून मिश्रण ढवळा. आच मध्यम-उच्च किंवा उच्च करून पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्या. पाणी उकळल्यानंतर आच कमी करा आणि भाजलेल्या शेवया त्यात घाला. सर्व साहित्य नीट मिसळून घ्या.- वाफेवर शिजवा आणि सर्व्ह करा: मंद किंवा मध्यम-मंद आचेवर शेवया मऊ होईपर्यंत आणि सर्व पाणी शोषले जाईपर्यंत मधूनमधून ढवळत शिजवा. शेवया पूर्ण शिजल्यानंतर गॅस बंद करा, चिरलेली कोथिंबीर घालून मिसळा. गरमागरम किंवा कोमट उपमा नारळाची चटणी, लिंबाचा रस किंवा लिंबाच्या लोणच्यासोबत सर्व्ह करा..Makki Dhokla: पालकाच्या ग्रेव्हीसोबत मक्कीचे ढोकळे; नाश्त्यासाठी बनवा 'हा' खमंग राजस्थानी पदार्थ!.महत्त्वाच्या टिप्स आणि पोषणमूल्येपाण्याचे प्रमाण: वेगवेगळ्या प्रकारच्या आणि जाडीच्या शेवयांसाठी पाण्याचे प्रमाण कमी-अधिक लागू शकते. पॅकेटवरील सूचना तपासून पाणी घातल्यास उपमा मऊ-गिळगिळीत न होता सुटसुटीत आणि चविष्ट होतो.अंदाजे पोषणमूल्ये (प्रति सर्व्हिंग): सुमारे 395 kcal ऊर्जा, 70 ग्रॅम कर्बोदके, 3 ग्रॅम प्रथिने, 10 ग्रॅम स्निग्धांश (1 ग्रॅम सॅच्युरेटेड फॅट), 199 mg सोडियम, 124 mg पोटॅशियम, 2 ग्रॅम फायबर, 3 ग्रॅम साखर, 260 IU व्हिटॅमिन A, 79.4 mg व्हिटॅमिन C, 38 mg कॅल्शियम आणि 1.2 mg लोह..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.